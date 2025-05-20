原标题：匠心筑梦 技能报国

职业教育，能为学子们带来什么？

“进入学校后有段时间，我找不到真正感兴趣的点，对前路有些迷茫。直到第一次走进实训室，我才真正感受到技能的魅力和职业教育的力量。”四川省自贡职业技术学院职业教育活动周日前启动，学生代表杨瑞在现场分享了自己的心路历程。刚入学时，他对自己所选的电子信息工程技术专业还是懵懵懂懂的。“原来觉得《电路基础》上的电阻电容只是些符号，但当我将稳压模块焊在无人机上并助其稳稳起飞时，这个专业便在我心中扎了根。”经过理论学习和实训淬炼，杨瑞夺得了2024年四川大学生未来飞行器挑战大赛设计三等奖。

“顶级飞手要经历200次炸机才能稳定悬停，0.01毫米的装配误差都可能在百米高空放大造成致命偏移。”杨瑞的这句话，令听报告的学生徐浩然颇为感慨：“成功无捷径。技能大师之路要持续磨炼，一步一个脚印走扎实。”

在刚刚闭幕的2025年职业教育活动周期间，教育部等九部门分别牵头组织开展“职业教育大讲堂”“职业教育赋能中小企业数字化转型”“大国工匠进校园”等14项全国性活动。此外，活动周还设计了80余项各行业全国性特色活动，并首次推出“主题活动日”，推动各地各部门合理安排不同宣传主题，确保活动周期间天天有活动、精彩不断线。

“工匠精神”是活动周的关键词，今年的职教活动周，围绕工匠精神开展了哪些活动？有何亮点？

亮点一：榜样带动，播撒工匠精神的种子

“大国工匠进校园”一直是职教活动周的品牌活动。在全国汽车职业教育教学指导委员会“职业教育活动周”系列主题活动环节，全国技术能手江海荣走进浙江交通职业技术学院，与年轻学子分享自己的学习与成长经历。他讲述了自己从“菜鸟”到专家的四个历程：从被动学到创造知识，从单一技能到懂系统技术，从独行侠到造梯者，从修汽车到搞发明。

“感动”，是该校汽车学院汽车检测与维修技术专业2024级学生刘忠金的学习感受：“以前我总觉得工匠精神是个口号。今天听完讲座后才真正理解，能成为大国工匠，都是踏踏实实干出来的。”

2025年成渝地区双城经济圈职业教育活动周系列活动之“劳模工匠进校园”宣讲现场，全国劳动模范唐跃辉认真回答重庆电子科技职业大学学生关于职业规划、技能提升、创新突破等方面的问题。学校智联网络汽车专业学生杨严皓在交流后说：“唐老师的一句话深深印在我脑海——‘技能成长必须靠苦练，在反复实践中追求极致，以终身学习应对技术变革’。”

重庆医药高等专科学校副校长彭坤表示，通过活动周，进一步强化了职业教育与产业升级同频共振的动能，彰显了年轻一代职教学子接力传承工匠精神的蓬勃生机。

一些活动则将目光聚焦于优秀在校师生、技艺精湛的一线工匠身上，旨在“让身边工匠与青年学子共话匠心”。在江西省井冈山应用科技学校职业教育活动周启动仪式上，世界职业院校技能大赛团体铜奖指导老师徐君分享了“坚守传统和时代创新”的理念。在指导创作井冈山红色主题文创作品的过程中，她一方面要求学生从线条的勾勒到色彩的调配、从构图的设计到情感的表达，每一个细节都精雕细琢；另一方面鼓励学生将创新思维融入产品。徐珺说：“我希望学生们不仅要有手上功夫，也要把数字思维融入智能制造，既是‘守艺人’，又是‘创变者’。”

河北大学教育学院副院长张栋科表示：“传承工匠精神，关键在于现身说法、言传身教。本次活动周，很多劳动模范和工匠大师走进校园，值得点赞。”

亮点二：学习交流，搭建涵养工匠精神实践载体

活动周期间，在云南省澜沧县职业高级中学校园里，学生们的巧妙创意、精湛技艺熠熠生辉。龙温、赵学琴巧妙运用气球与扎染元素，展现了服装专业师生的智慧和创意；岩陆、彭世城以日常食材为载体，在精湛刀工的雕琢下，极具现代感与故事性的作品跃入眼帘……各式各样独具匠心的主题展台，得到参观者的由衷称赞。龙温告诉记者：“看到自己熬夜一遍遍精修的作品被大家认可，自信心一下子起来了。我也深深感受到了‘匠心’被尊重的自豪感。”

在浙江工商职业技术学院副校长楼晓东看来，职教活动周就是一个让社会了解职业教育的窗口，一个各方学习、交流和展示的平台，为塑造学生的工匠精神、提升高技能人才培养质量提供了重要支撑和实践载体。

以职业教育活动周作为工匠精神孵化器，可推动学生更为积极地锤炼技能。浙江省嘉兴市职业教育活动周启动现场，嘉兴职业技术学院展出了省级技能大师工作室团队打造的铝制红船笔筒、十二生肖印章等成果。学生周文霞在现场驻足良久：“原来数控技术能把金属雕刻得比3D打印还精细！红船上的窗棂纹路和生肖印章的毛发细节纤毫毕现，这种将革命文化符号与精密制造结合的方式，让我们对工匠精神有了更直观的理解。”

参与体验活动周后，张栋科表示，体验活动不仅能激发大家对行业的兴趣和热爱，还让我们深刻认识到技能在推动产业升级和科技创新中的重要作用，进一步增强了工匠精神的感染力。

贵州省凯里市第八小学六年级学生陈思怡在体验中收获了成长。她日前走进贵州电子信息职业技术学院，参与“技能成才 强国有我——‘铸三线魂·育军工人·行报国志’”体验职教魅力主题活动。她全身心参与发动机拆装、智能网联小车组装与调试等项目，感受职业技能中蕴藏的工匠精神魅力。“原来汽车是由大大小小的零件组装而成的！太奇妙了，长见识！”

亮点三：强化服务发展，引导师生践行工匠精神

作为一种类型教育，职业教育面向行业产业，更要始终坚持实践属性。近年来，我国职教战线一直在强化服务发展的价值取向——从注重办学条件改善和自我循环发展的小逻辑，转向更加注重服务产业发展、服务社会发展的大逻辑。

中国教育科学研究院职业教育与继续教育研究所副研究员杜云英发现，现在的活动周越来越重视社会服务，引导师生在学习生活中践行工匠精神。

职业院校师生们以活动周为契机，积极组建志愿服务团队，服务当地居民生活和社区建设。青海省果洛藏族自治州职业技术学校组织护理、药剂、藏医等专业师生成立“健康守护队”，赴希望小区开展爱心义诊活动；畜禽生产技术专业23级学生赴玛沁县牧民家中开展牦牛义诊……

该校工艺美术专业学生纳更泽仁在格萨尔广场义卖时说：“看着自己的手绘作品被牧民们捧在手心仔细端详，突然读懂了工匠精神中‘守艺’与‘传心’的分量。每一幅手绘作品，从设计到彩绘都要反复打磨线条、比对色彩，正如老师说的‘匠心藏在你的指尖’。这次义卖让我明白，工匠精神是用专注把传统纹样刻进现代生活。”

技能比武，一直是职教活动周践行工匠精神的“保留节目”。

江苏省锡山中等专业学校信息商贸系以图文混排、英语口语、珠算、图形图像处理、网店美工五大技能赛迎接职业教育活动周。在比赛现场，键盘声和珠算声交织碰撞，00后“准店主”比拼店铺视觉效果，224名学子全身心投入融合传统技艺与数字创新的“职教练兵场”……

该校电子商务专业学生杨毅宸对一个图标反复修改，仅主图配色就调整了10余版；商贸系数字媒体技术专业学生罗琪屏气凝神，悉心勾勒图形轮廓，以毫米精雕调试色彩平衡。罗琪在赛后对记者说：“今后，我会带着这份精益求精的态度，让每一次创作都经得起放大镜的审视。”

杜云英认为，职业教育活动周依托技能展演、大师讲堂、产教对话等多维载体，构建工匠精神立体化传播体系，不仅通过沉浸式体验唤醒公众对“精益求精、追求卓越”工匠精神的价值认同，弘扬了劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，更通过实践与榜样引领，为学生成为兼具精湛技能与工匠精神的高素质技能人才指明了方向和路径。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)