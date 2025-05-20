原标题：最小电动自主双足机器人问世

灵动的电动自主微型双足机器人“Zippy”身高不足4厘米。图片来源：美国卡内基梅隆大学

美国卡内基梅隆大学科研团队宣布研制出已知全球最小的电动自主微型双足机器人“Zippy”。这款机器人身高不足4厘米，凭借其精巧的机载电池、执行器与控制系统，不仅能自主启动，更能以每秒10步的速度完成行走、转弯、跳跃及攀爬等动作。相关成果发布在2025年美国电气电子工程师学会国际机器人与自动化会议上。

研究团队表示，微型双足机器人虽构造复杂却意义重大。双足设计使其既能适应崎岖地形，又比轮式机器人更具机动优势。他们通过简化行走机制，成功实现了微型双足机器人的实用化突破。

“Zippy”的行走奥秘在于：前腿抬起时重心前移，配合圆弧形前足设计，为后腿留出充分的摆动空间，从而实现大幅跨步。这种精妙的机械结构，使其步频与人类以31公里/小时奔跑时的步频相当，创下了自主双足机器人的奔跑步频纪录。

研究团队指出，这种微型机器人可深入人类及其他设备难以抵达的狭小空间，应用于灾后搜救、工业检测及地质勘探等领域。他们下一步将为“Zippy”配备视觉传感器，赋予其定位与自主导航能力，未来更可通过群体协作，在危险环境中执行复杂任务。（记者刘霞）

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