原标题：科学家揭示真菌染色体分配新机制

按照经典理论，有丝分裂或减数分裂后，每个子细胞核应当至少获得一套完整的单倍体染色体，以确保细胞正常发育和功能发挥。然而，最新研究却发现，在某些特定真菌中，染色体并非始终以对称或均等方式分配。这一突破性的发现，由四川大学生命科学学院张跃林教授团队联合加拿大英属哥伦比亚大学李昕教授团队取得，相关成果近日发表在《科学》杂志上。

该研究来自对多核丝状真菌——核盘菌的深入研究。核盘菌的基因组包含16条染色体。利用高分辨率荧光显微镜统计双核子囊孢子内的染色体数量，研究人员发现每个孢子仅含约16条染色体，而非理论上的32条。进一步的荧光原位杂交实验显示，每个细胞核仅携带部分染色体。研究人员进一步证实，染色体被非对称地分配至不同细胞核中，且并无明显分配规律。

研究发现，这一现象同样存在于与核盘菌密切相关的灰霉菌中，表明染色体不均分配机制在多核真菌中可能具有一定的普遍性。

这一研究成果为探索多核真菌的发育机制、适应进化和耐药性产生提供了新视角。研究团队推测，这一“非对称染色体分配”机制可能让真菌快速适应环境变化，同时提升抗药性演化速度。研究不仅揭示了真菌的独特生存策略，也为人类理解多核生物发育及相关疾病机制提供了全新视角。（记者周洪双、李晓东）

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