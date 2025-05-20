原标题：我国首艘海洋级智能科考船试航成功

记者19日从同济大学获悉，我国首艘海洋级智能科考船“同济”号近日完成船舶试航。本次试航历时8天，完成了总体性能、居住环境振动噪声、水下辐射噪声、智能航行及远程遥控系统等100余个试验项目，试验结果全部达标。船舶操纵性能、最大航速、居住环境等多项性能均优于设计指标。

据介绍，“同济”号作为一艘2000吨级海洋科考教学保障船，可适用于无限航区（冰区除外），具有全天候作业能力。在船舶动力方面，“同济”号采用了先进的“直流母排+磷酸铁锂电池组”的混合动力系统，锂电池组起到削峰填谷及能量回收功能，相较同类科考船的能耗降低约8%。该船的智能能效系统、航线智能规划功能可提高航行效率，节约运行成本约3%至5%。

在科考能力方面，“同济”号表现突出，可搭载作业型ROV（水下遥控机器人）、多台集装箱式船载实验室，具备移动观测节点和固定观测节点综合自组网功能，可满足海洋地质与地球物理、物理海洋、海洋化学、海洋生物、大气环境等综合科学考察任务，可开展海底地形与地貌、底质与构造、海洋环境与生态的综合调查以及海洋调查装备试验等工作，亦可承担故障检测、维修、敷设及后冲埋、海底路由调查及扫测、风电工程勘察等海上工程任务，为海洋科学研究和涉海专业人才培养提供装备保障。

值得一提的是，由同济大学设计创意学院牵头设计的船舶上建外观、驾驶和居住舱室，收到了近20家参试单位人员的一致好评。科考船被设计成为一个“漂浮的创新社区”，外观时尚，船内则如同“家”一般温馨。

“建造一艘技术先进、满足学科发展需要的科考船，对于建设世界一流海洋学科、在海洋强国建设中贡献同济力量都具有重要意义。”同济大学副校长石振明说。记者了解到，“同济”号2024年4月在广州开工建造，集科学研究、人才培养、科普教育和文化传承等多功能于一体，是同济大学着力打造的“海上校区”，将满足同济大学海洋学科和其他单位的科学考察航次、海上工程施工任务以及学生海上实习等需求。

接下来，“同济”号的第一次科考航次预计在2025年8月开展，将赴我国南海开展近一个月的多学科综合考察。（记者颜维琦）

(责编：李昉、李依环)