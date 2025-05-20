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培养AI时代的拔尖创新人才（师说）

林 伟
2025年05月20日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　在人工智能快速发展的今天，我常常在思考：怎样把握人与科技的关系？如何既用好新技术，又不被技术所缚，始终保持人类特有的感悟力与创造力？这是人类文明发展的永恒话题，也是高校在AI人才培养以及推动教育教学数字化转型中，必须深入研究的关键课题。

　　在教育实践中，我体会到，培养AI时代的拔尖创新人才，一个重要前提是始终坚持“人的全面发展”。应锚定宽口径、厚基础、重能力、求创新的人才培养方向，合理引导学生主动学习、掌握甚至创造AI之“术”。同时，应聚焦科技前沿、社会热点和产业需求，带领学生在具体实践场景中发现问题、研究问题、解决问题，注重培养他们的终身学习能力、甄别判断能力、知识建构能力、开放协同能力。如此，我们的学生才能成长为推动新一轮科技革命和产业变革的中坚力量。

　　培养AI时代的拔尖创新人才，关键在于夯实高质量的育人要素。像搭建积木一样，从课程设计、教材编写到师资建设，一步步构建起AI与本校优势特色专业深度融合、相互促进的教育教学新生态。

　　比如，过去一年，我们学校根据不同阶段同学的成长需求，精心创设了覆盖本研全学段的“AI—BEST”课程体系，包含AI通识基础课程、专业核心课程、学科进阶课程、垂域应用课程等4个序列。学生们在课堂上学理论，在实践中用技术，在探索中求创新，慢慢就有了应对未来挑战的信心和底气，把控力和胜任力逐步增强。

　　与此同时，师生共创、交叉融通是培养AI时代拔尖创新人才的“金钥匙”。从生物医学与AI算法的碰撞，到人文社科与智能技术的融合，在学科交叉的“试验田”里，学生们通过项目式学习、跨学科团队协作，打破学科壁垒，锤炼复合型思维，成长为交叉科学研究的生力军。比如，立足综合性高校学科门类齐全、交叉创新活跃的特点，我们推出了覆盖所有学科的“X+AI”双学位项目，为学生搭建起广阔的成长通路。

　　随着教学改革的深入，我们愈发意识到，AI时代，教育不应是被动适应的“追赶者”，而应善用AI之“术”，找到教育、科技、人才相互促进的契合点，主动走在教育教学改革的前列，助力学生行稳致远。

　　（作者为复旦大学教务处处长，本报记者丁雅诵整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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