吴 丹

谁是当代中小学生心中的偶像？

“我的偶像是屠呦呦奶奶！”山东平度女孩万琪高分填报药学专业，只因心中有个梦想：学习屠奶奶治病救人、造福人类，未来为科研进步和脑血栓治疗方案作出贡献。

“钱学森爷爷冲破封锁回国效力”“南仁东爷爷在贵州深山里造出‘天眼’”……河北秦皇岛市海港区建设路小学开设校本课程，引导学生追慕科技之星。在最近一次“谁是你心中的偶像”问卷调查中，学生选择科学家的比例大幅增加。

“杨院士，可以给我签个名吗？”“我也要！”“给孩子们的大师讲堂”首场讲座刚一结束，意犹未尽的同学们纷纷上前，围拢在中国科学院院士杨德仁身边，云南禄劝彝族苗族自治县第一中学秒变“追星”现场。

当代中小学生对科学家的崇敬之情，源自对国家发展、科技进步的感同身受。当空间站成为“太空课堂”，当智能设备成为学习“助教”，这些看得见、摸得着的创新创造，便成为孩子们科学课上的讨论、作文本里的梦想。在国际竞争日益激烈的今天，将科学家树为“顶流明星”更具时代意义，激励着青少年以创新为帆，以知识为桨，在个人梦想与家国命运的同频共振中，自信驶向民族复兴的未来。

扣好人生的第一粒扣子至关重要。青少年正处于世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，正确的榜样教育不可忽视。一代代科研人员在航空航天、人工智能、芯片研发等领域持续攻关，把“卡脖子”清单逐一变为科研成绩单，推动中国这艘巍巍巨轮行稳致远。只争朝夕、埋头苦干的背后，不仅是科技实力的跨越，更是精神火炬的传承——爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神，必将传到年轻一代手上，激发出更多“长大后我要成为你”的壮志豪情。

让科学之光照亮成长路，需各方凝聚合力。在科学启蒙路上，家长可通过共读科普绘本、观看纪录片等，激发孩子的好奇心、想象力、探求欲。学校作为科学教育主阵地，既要强化科学教育课程设置，又要提高科学类课后服务比例，鼓励学生自主探究、动手实践。全社会要一起为青少年搭建更加广阔的科学教育空间，动员高校、科研院所、科技馆等开放所属场地和资源，引导企业为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，营造热爱科学、崇尚科学的良好氛围。唯有形成共识、一体推进，在教育“双减”中做好科学教育加法，才能让爱科学的种子真正在青少年心中生根发芽。

青少年的价值追求，不仅直接影响个体的成长，更关乎国家与民族的未来。真正的追星，不是沉溺于名人的光环，而是汲取其身上的精神力量。当科学家成为校园里最闪耀的明星，科学家精神成为同学们心中的指路明灯，越来越多青少年才能读懂“板凳甘坐十年冷”的坚守执着，领悟“把个人奋斗同国家前途命运紧紧联系在一起”的家国情怀。事实上，除了心无旁骛的科学家，还有精益求精的大国工匠，坚守一线的基层工作者，每一位为国家、为人民默默奉献的奋斗者，都值得崇敬。每一位追梦人的拼搏努力，共同构成新时代最生动的育人教材，汇聚起时代前行的磅礴力量。

人无精神不立，国无精神不强。当代青少年生逢其时、重任在肩，走好新时代的长征路，需要每个同学在追逐榜样的过程中，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，靠近光，成为光。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)