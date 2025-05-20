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北京中小学实施“体育八条”三个月

欢快的操场 成长的印记（深聚焦）

本报记者 黄 超 李建广
2025年05月20日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：北京妙峰山民族学校体育游戏大课间，学生们在进行攀岩活动。
　　北京教育融媒体中心供图
　　图②：北京八中京西校区开展班级足球联赛。
　　北京教育融媒体中心供图
　　图③：北京第二实验小学，学生在体育课上进行800米跑班级赛。
　　新华社记者 鞠焕宗摄

　　跳绳“穿越障碍”、拍球“运送补给”，北京精忠街小学操场，一节体育课好不热闹。孩子们变身“越野达人”，在趣味情境中收获运动知识。

　　“冲线！”随着欢呼声，汇文中学“迷你马拉松”初一年级比赛落幕。“有挑战，但也学会了迎难而上。”曾淳禾同学第一次报名，也拿了第一名……

　　近年来，我国青少年学生体质整体向好，但“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”“小焦虑”等问题早发高发。教育改革，如何破题？

　　今年2月17日，北京市教委、体育局发布《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》（即“体育八条”），一场为健康成长加油的春风行动在北京中小学校开启。

　　3个月来，操场上的汗水和欢笑化作提升育人质量的生动注脚。这项以体育为切入口的改革，聚焦中小学体育工作突出问题和学生体质健康短板弱项，让孩子们身上有汗、眼里有光。

　　提升学生体质，体育课突出课时和质量两方面要求

　　“同学们爱上体育课，喜欢围着体育老师”

　　“体育八条”旨在落实健康第一教育理念，涉及体育课、阳光体育活动、学生班级联赛、学生体质等8个方面。“打造效果显著的体育课”，是重要一条。

　　“体育课上文化课”“体育老师‘被生病’”，曾是一些学生调侃的话题。对此，“体育八条”突出课时、质量两方面要求。

　　走进精忠街小学，记者随机翻阅了四年级一个班的课表，差异明显：上学期，周二周三没有体育课；这学期，每天1节，课名改为“体育与健康”。

　　一个班一周多上两节，课时从哪儿来？“落实国家课程设置标准的基础上，优化校级课程方案，用校本课时充实体育课时。”该校常务副校长武玉坤说，我们加强监督管理，做到不挤占、挪用体育课。

　　新旧两张课表，调整了课时分配，更刷新着教育理念。保量、提质，为的是学生健康。

　　“调整你的呼吸，边跳绳边走步。”体育课上，教师罗希指导学生团体对抗。“有了集体任务，孩子们会更投入，心率、运动强度自然就上来了。”他说。

　　“现在的课堂内容非常丰富，就像做游戏一样，不断解锁我们的新技能。”戴依辰同学参加了“越野任务”，小脸红扑扑的，“同学们爱上体育课，喜欢围着体育老师”。

　　体育课上“动真格”，课外如何也让学生动起来？

　　北京市近年来引导部分学校开展体育班级赛行动，建立市、区、校、班四级体育联赛机制。“学校体育的特点就是面向人人、惠及人人，让每个学生享受体育带来的乐趣。”北京市教委副主任王攀说，调研发现，班级赛覆盖面广，能更好调动学生参与锻炼的热情。

　　“体育八条”一大亮点，就是在全市中小学部署全员全过程参与的班级赛。这是在总结一线经验做法上提出的。

　　“1班1班，非同一般！”下午大课间，陈经纶中学保利小学正错峰组织班级赛，加油声此起彼伏。

　　“新学期我们重新规划了班级赛。每个月内容不同，低年级以趣味游戏为主，高年级是竞技比赛，确保孩子们有更丰富的体验。”该校体育教研组长宋田表示，学校构建了“学练赛”一体化的竞赛体系，包括每周团队对抗赛、每月班级积分赛、每学期校级趣味运动会等。

　　“‘体育八条’让体育教学的目标更加明确，以赛促健。”汇文中学学生活动中心主任李发介绍，学校开展引体向上、仰卧起坐、“三大球”等班级挑战赛，提升运动参与感，也让学生从中实现健全人格、锤炼意志的目标。

　　健康是成长的基石。从课程设置到班级活动，再到聚焦个人发展，“体育八条”提出：科学精准提升学生体质。

　　青少年体质保卫战，一个孩子也不能少。如何帮助学生提升薄弱项目？

　　“体质因人而异，我们对初中生做到‘一生一案’。”北京四中道元校区体育教师洪磊说，针对上肢力量较弱，或弹跳能力有待发展的，利用早上课前或课后服务时间，把他们分项组织起来，进行精准指导。

　　“以前我长跑有些吃力，老师用弹力带帮助我提高基础力量，这些设计更有针对性，更加专业化。”宋承泽同学说，“现在我的400米、1000米等项目都有很大进步。”

　　找准激活成长的发力点，体育的育人价值在细节中不断彰显。

　　一些家长告诉记者，孩子体质逐渐改善，做作业的效率提高了。“有的学校体育课是‘站队课’‘散步课’，课间也不鼓励出教室。课外没有释放精力，课上就出现很多‘小蛄蛹’。”保利小学校长景朝霞观察到，如今，学生课堂注意力集中多了，小动作则少了。

　　有老师用短视频记录了操场上的一幕：暖风里，孩子们运动中扬起的发丝，如同柳丝一般，毛茸茸、活泼泼。这何尝不是成长的印记！

　　体育成为改革切入点，场地、师资、安全是绕不开的话题

　　“同时在操场上课的班级，最多时有14个，学校为此提高了场馆利用率”

　　去年推广课间15分钟，今年推出“体育八条”，近期发布“中小学生身心健康二十条”，体育成为北京助力孩子健康成长的改革切入点。

　　此次“体育八条”提出一批量化标准。课时数量、锻炼时长、比赛场次、运动技能，都有“至少”“不低于”等要求。出实招，是为了更精准、能操作。而落实举措，一些话题是绕不开的。

　　一方面，是场地。部分学校空间有限，有的生均体育运动面积不足1平方米。设计教学、组织活动，对学校的要求更高了。

　　“横向空间有限，就从纵向上想办法。我们利用走廊、天台等区域，一地多用、一区多能，分年级错峰活动。”景朝霞说。

　　“同时在操场上课的班级，最多时有14个，学校为此提高了场馆利用率。”李发介绍，有的校区计划今年暑假开工修缮。

　　有的学校发挥九年一贯制的资源优势，借用初中部校区，缓解小学部空间不足的压力。还有的向外拓展，与周边体育场馆合作，为较大规模的体育活动提供保障。“但有些要购买服务，距离较远，如何常态化还须探索。”一位学校负责人坦言。

　　另一方面，是师资。开学以来，“忙并快乐着”成了体育老师的常态，而个别学校原本人手不足的情况也凸显出来。有集团校反映，按照最新的工作量，体育教师要增加12人。短时间难以配齐人手，怎么办？

　　在精忠街小学，20个教学班，由原来每周81节体育课，扩为100节。如何减轻体育老师的压力？“我们从一、二年级一周的5节课里拿出1节特色体育课程，由班主任和其他科任老师承担。”武玉坤说。

　　“没想到能‘跨界’体验体育老师的工作，一开始有点担心接不了。”来到操场的一边，语文教师兼班主任马颜欣正带着学生上课，经过几周的熟悉，热身活动、组织趣味活动……课堂井然有序。

　　对此，“体育八条”作出指导性意见。如选优配齐体育教师，可聘用银龄教师和教练员、退役运动员等兼职；加强区域、集团校内的教师统筹使用和精准流动。

　　每个学生背后都是一个家庭。守护孩子的健康成长，家校沟通不容忽视。

　　谁不希望自家的孩子有个健康的体魄？“体育八条”赢得支持的同时，也有家长存在顾虑：平时就带着孩子锻炼，身体不错，“体育课多了，会不会影响其他学科？”

　　还有的学校接到相关部门转来的热线，家长反映“孩子在校运动量太大，很累。”但了解后发现，这名学生本身体质薄弱，又不爱运动，回家交流时“一定程度放大了个人感受”。

　　一些学校行动起来：有的将结合学生实际推出的举措录成短视频，发给家长了解；有的通过家长会回应关切，耐心解释；还有的把家长请进校园观摩，打消不必要的顾虑。

　　而当锻炼强度上来，活动对抗性增加，安全问题也得到进一步回应。

　　精忠街小学做好规划，各年级都有相对固定的活动区域，避免学生交叉，保证上课安全；保利小学制定阳光课间安全管理细则，设立28个巡查岗……“我们没留意的地方，学校也想到了，做细了。”有家长点赞。

　　从课间15分钟到“体育八条”，传递健康第一的教育理念

　　“别等孩子长大、工作了再培养运动习惯”

　　健康就是大事，体育不是副科。

　　从《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出“中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”，到今年《政府工作报告》明确“积极开展学校体育活动”“加强青少年科学健身普及和健康干预”，都传递出鲜明信号。

　　北京“体育八条”，体现出长远规划的改革思路：成长是一次长跑，考验学生身心可持续发展，而教育本身就是长线事业。这，也是教育强国建设的内在要求。

　　看学生状态——

　　“体魄强健、生活习惯好的人，更有可能成为栋梁之材。”在景朝霞看来，自己是一名校长，有责任抓好这件事。

　　每个人都是自己健康的第一责任人。“外在要求”，如何变为“内在需求”？

　　“我们让学生担任‘小老师’，自主设计教学内容，而体育教师‘退后一步’，辅助指导。”北京四中副校长秦福来说，“小老师”不仅要自主撰写教案，科学设计运动量，还要准备器材，分配场地。“这激发了学生的积极性，关键是让他们真正对运动感兴趣。”

　　看学校常态——

　　早起步，更从容。“体育八条”发布时，有的学校“发蒙”了。比如，体育课增加就会调整其他学科课时。当然，也有学校发现，“一条条对照后都已达标，有的还走在了前面。”

　　以汇文中学为例，“迷你马拉松”是每年春季学期的传统班级赛。学生可以参赛，也可以做志愿者等服务工作，“就是要形成运动的氛围。”李发说。

　　“AI+”，应用广。不少学校引入智能装备监测各类体育活动的数据，安装智能教学系统指导学生完善动作……中国教育科学研究院体卫艺教育研究所副所长于素梅表示，人工智能时代，帮学生把身体锻炼好，是教育不能丢的基本功。

　　看家长心态——

　　“父母之爱子，则为之计深远。”一段时间以来，家长的主要期待是文化课成绩。如今，一些家长的心态有了变化，给予体育课同等重视。

　　“孩子有时候等电梯也会做几个深蹲。”家长王女士说，自主运动的意识明显提高，“别等孩子长大、工作了再培养运动习惯。”

　　“一代人对体育的重视，能换来下一代迈向未来的底气。”有学校负责人说，破解“校内锻炼少”“回家运动荒”难题，离不开家长支持。

　　看教育生态——

　　先培育健康的“人”，再锻造卓越的“才”，是教育应有的科学生态。

　　体育地位的提升，源自教育评价的变化。北京体育中考总分，从之前的40分已提到50分，现场考试30分、过程性考核20分，并将在2027年、2029年提到60分和70分。

　　记者采访发现，部分家长是因为升学而重视，但越来越多父母意识到体育的重要性。“如果考试结束，学生依然喜欢运动，那才是真正重视。”有体育老师感慨。

　　“体育往往说起来重要，做起来次要，忙起来不要。”北京学校体育教学指导委员会秘书长刘海元说，“完全人格首在体育”，“体育八条”以改革小切口，撬动育人方式大变革，将有力推动身心健康教育融入学校全员、全方位、全过程育人体系。

　　…………

　　早8点的操场，跳绳的节奏打破了校园的沉寂；放学后的篮球场，体育社团师生的身影拉长了暮色……北京市这项教育改革书写着深刻的启示：

　　教育，应像春天里的草木，既有向上生长的力量，又有向下扎根的情怀。在运动中强意志、健身心，我们的孩子会明白，体育所馈赠的，是赋予成长以蓬勃的姿态。

　　而我们的校园，也必将在汗水和笑声中，培养出新时代的强国一代。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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