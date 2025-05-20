杨俊峰

近日，2025世界数字教育大会在武汉举行。在大会的教育数字化成果展上，有两个小细节让我印象深刻。

第一个细节关于一条“鱼”。

在展区中央的一个鱼缸中，一条智能仿生鱼在悠闲地游荡。它的外形、游动姿态与真鱼几乎一样。不过仔细观察可以发现，智能仿生鱼的头部有一块小小的亮片，那是避障传感器，使它能够在鱼缸中自主地识别、避开障碍物。工作人员告诉我，这条鱼可以在水里续航3小时。鱼缸前，来自英国牛津大学的教授、国际工程技术协会主席詹姆斯·克拉布盯着它看了许久，赞叹说：“仿生鱼设计得非常出色，运动模拟非常逼真。”

这条“游”进世界数字教育大会会场的“鱼”由武汉大学师生研发，自带AI导航，目前已在长江大保护项目中用于生态数据采集，展现学科交叉创新与工程实践的深度融合。

第二个细节关于北京航空航天大学的“地月课堂”教学平台。

平台上，除了展示长征五号火箭模型之外，还有月球矿物抓取车、月砖制造机和月表探测器的教学用具展示。北航自动化科学与电气工程学院副教授崔勇告诉我，这是国内首个面向月球科研基地的数实混合泛在教学平台（Lunar—X），它融合了数字孪生、增强现实与智能交互技术，提出“数字教材认知建构、虚拟仿真实验初探、线下实体平台验证反馈”的数字化闭环学习新路径，突破传统航天教育时空界限，打造“地月课堂”，构建新型数字教育资源，让课堂实现了从“仰望星空”到“触摸月球”的转变，为航天强国拔尖创新人才培养提供沉浸式泛在学习新资源。

这些平常难以真实到达的场景，通过数字孪生、虚实结合、增强现实和人工智能等技术，从“遥不可及”变成了“触手可及”。

这两个小细节只是这次大会上中国数字教育成就的一个缩影。从“上九天揽月”到“下五洋捉鳖”，数字赋能的中国教育新图景，令我大开眼界。

科大讯飞AI黑板呈现的“未来课堂”中，虚拟人“司马迁”在语文课上与学生开启跨越时空的对话；哈尔滨工程大学研制的水下机器人作业虚仿实践平台，构建逼真的虚拟作业空间，让学生能够深入学习水下机器人的运动控制与建模方法；武汉音乐学院以曾侯乙编钟为原型，打造沉浸式虚拟演奏教学平台，全方位复原编钟演奏场景……依托AI，教育不再是传统的纸笔相传，随手画的几何图形，能在黑板上旋转拆解;英语课的虚拟助教，能用地道发音带着学生朗读……这些变化让教学设备从“冷冰冰”的教具，变成了会互动的“智能伙伴”。

AI火星救援车“登陆”小学校园；职业技术院校着力培养创新型“数字工匠”；仿生鱼成为跨学科实践的载体；大模型诊断助力果农丰产增收……这是智能时代教育发展与变革的生动缩影。技术助力，数字化正融入教育各领域，前沿技术不断构建起教育新场景。

如今，伴随数字教育的不断发展，越来越多优质数字教育资源上线国家智慧教育公共服务平台，越来越多农村学校与城市学校结对“同步教学”。全国范围内，众多师生同在“一张网”上共享资源、“一块屏”上互动教学，优质课程跨越山海、时时可及。跨越数字鸿沟，促进教育公平，正在逐步变为现实。

无论是从时间维度上，还是从空间维度上，数字技术在推进教育变革的同时，也让知识变得更加“触手可及”。我相信，在数字教育的赋能下，我们的下一代一定可以飞得更高、走得更远，让人类文明之光，绽放在浩瀚星河之中。

(责编：岳弘彬、牛镛)