人民网北京5月19日电 （记者孙竞）近日，教育部组织中国人民大学编写的《中华人民共和国经济史（1949—1978年）》教材出版发行。该教材是“中国系列”原创性教材建设的重要成果，是第一部系统阐述新中国成立以来到改革开放前我国经济发展史的统编教材，是高校经济学学科专业核心课程教材。

该教材由中国人民大学贺耀敏担任主编，汇聚国内经济史领域的专家学者编写，充分听取一线师生意见建议。教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯穿、有机融入习近平经济思想，以1949—1978年的时间序列为轴，从经济发展主线、发展目标、体制运行、建设成就、国际地位提升和人民生活福祉等六个方面，集中体现中国经济建设和发展的历史进程，系统阐述中国共产党领导人民在社会主义革命和建设中取得的伟大成就和宝贵经验。

教材坚持史论结合，系统回答了中国经济史教学研究中亟须解决的重大理论和实践问题，体现了学界的普遍共识，注重在总结实践经验基础上提出新概念新范畴新表述，着力推动原创性实践向原创性理论、原创性教材转化，对构建中国经济学自主知识体系具有重要意义。

“中华人民共和国经济史”教材建设坚持一体设计、分步编写，时间跨度从1949年到2024年。目前，反映1978—2024年时段内容的教材正在加快编写，计划于2025年底推出。

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