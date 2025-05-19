打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

《中华人民共和国经济史（1949—1978年）》教材出版发行

2025年05月19日16:19 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月19日电 （记者孙竞）近日，教育部组织中国人民大学编写的《中华人民共和国经济史（1949—1978年）》教材出版发行。该教材是“中国系列”原创性教材建设的重要成果，是第一部系统阐述新中国成立以来到改革开放前我国经济发展史的统编教材，是高校经济学学科专业核心课程教材。

该教材由中国人民大学贺耀敏担任主编，汇聚国内经济史领域的专家学者编写，充分听取一线师生意见建议。教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯穿、有机融入习近平经济思想，以1949—1978年的时间序列为轴，从经济发展主线、发展目标、体制运行、建设成就、国际地位提升和人民生活福祉等六个方面，集中体现中国经济建设和发展的历史进程，系统阐述中国共产党领导人民在社会主义革命和建设中取得的伟大成就和宝贵经验。

教材坚持史论结合，系统回答了中国经济史教学研究中亟须解决的重大理论和实践问题，体现了学界的普遍共识，注重在总结实践经验基础上提出新概念新范畴新表述，着力推动原创性实践向原创性理论、原创性教材转化，对构建中国经济学自主知识体系具有重要意义。

“中华人民共和国经济史”教材建设坚持一体设计、分步编写，时间跨度从1949年到2024年。目前，反映1978—2024年时段内容的教材正在加快编写，计划于2025年底推出。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部