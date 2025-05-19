人民网北京5月19日电 （记者孙竞）18日，高素质纪检监察人才培养课程建设专家研讨会在中国政法大学召开。

中国政法大学党委书记姜泽廷介绍，学校在全国高校率先开设《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》课程，是将党的自我革命思想融入纪检监察学科建设的重要探索。希望高校同仁通过集体备课、资源共享等方式共同深化课程改革与学科建设，培养高素质纪检监察后备人才。

中国纪检监察学院党委书记刘硕表示，要通过集体备课和研讨，着力讲清楚我们党为什么要自我革命的逻辑机理、为什么能自我革命的深厚学理、怎样推进自我革命的本质原理和通过纪检监察实践推进党的自我革命的深刻道理，确保纪检监察人才培养正确方向。

记者了解到，中国政法大学今年在全国首次开设了《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》课程，于本学期面向法学本科专业（纪检监察学实验班）开设了必修课，面向纪检监察学专业研究生开设了选修课程。该课程目前已被列入教育部法学教指委和教育部纪检监察学虚拟教研室全国共享性课程。

课程建设分组研讨环节设置了两个组别，来自中国纪检监察学院、中央纪委国家监委新闻传播中心，中央党校（国家行政学院）、清华大学、中国人民大学、吉林大学、辽宁大学、华东政法大学、西南政法大学、南京审计大学等单位的40余位专家学者参加研讨。

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