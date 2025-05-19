人民网北京5月19日电 （记者郝孟佳）18日，第二届首都高质量健康老龄化国际会议在京召开。本届会议以“智联共生·多维赋能——构建健康老龄化跨学科协同创新生态圈”为主题，旨在充分发挥首都的引领和示范作用，为全球健康老龄化事业贡献中国智慧与方案。

主论坛上，首都医科大学校长、首都健康老龄化创新研究中心主任吉训明分享了如何践行主动健康战略。中国工程院院士、北京中医药大学东直门医院脑病科主任医师田金洲分析了阿尔茨海默病及人口老龄化带来的重大挑战。哈佛医学院教授孔健分享了老龄化社会的心身干预疗法。美国匹兹堡大学护理学院院长Christine E. Kasper展示了人工智能预测衰老期骨骼肌萎缩的潜力。

当日，以“数智联护：整合照护与护理创新共筑老年健康新模式”“聚焦数智融合 赋能基层老年健康”“数智技术助力健康老龄化 多学科融合破解医养结合难点”“AI赋能新药研发 助力老年健康水平提升”等为主题的5个分论坛同步举办。

据了解，本届会议由北京市卫生健康委员会和北京市中医药管理局支持指导，首都医科大学、首都健康老龄化创新研究中心和北京中西医结合学会联合主办。

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