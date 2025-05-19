打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

定制专属学伴 国家开放大学推出新一代“数字基座”体系

2025年05月19日15:17 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月19日电 （记者郝孟佳）近日，2025世界数字教育大会在湖北武汉举办。在以“终身学习 知行合一：数智赋能大规模个性化终身学习”为主题的平行会议上，国家开放大学正式推出服务终身教育领域的新一代信息基础设施——数字基座体系，为全民终身学习构建智慧化支撑平台。

记者了解到，数字基座体系集资源整合、数据驱动、智能服务、安全防护和开放共享于一体，由资源基座、数据基座、智能基座、安全基座和开放平台五大部分组成。它可以在5分钟内快速生成一个“智能学伴”智能体。目前，已经有661个这样的智能体在为国家开放大学学生服务。

在开放教育领域，数字基座已服务了443万学生，为全国特别是边疆、偏远、少数民族地区广大学习者提供优质教育服务；在老年教育领域，以适老化、智能化弥合老年数字学习鸿沟，助力老有所学、老有所乐、老有所为；在社区教育领域，数据驾驶舱帮助管理者精准把握居民学习需求，建设学习型社区。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部