人民网北京5月19日电 （记者郝孟佳）近日，2025世界数字教育大会在湖北武汉举办。在以“终身学习 知行合一：数智赋能大规模个性化终身学习”为主题的平行会议上，国家开放大学正式推出服务终身教育领域的新一代信息基础设施——数字基座体系，为全民终身学习构建智慧化支撑平台。

记者了解到，数字基座体系集资源整合、数据驱动、智能服务、安全防护和开放共享于一体，由资源基座、数据基座、智能基座、安全基座和开放平台五大部分组成。它可以在5分钟内快速生成一个“智能学伴”智能体。目前，已经有661个这样的智能体在为国家开放大学学生服务。

在开放教育领域，数字基座已服务了443万学生，为全国特别是边疆、偏远、少数民族地区广大学习者提供优质教育服务；在老年教育领域，以适老化、智能化弥合老年数字学习鸿沟，助力老有所学、老有所乐、老有所为；在社区教育领域，数据驾驶舱帮助管理者精准把握居民学习需求，建设学习型社区。

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