原标题：2025中国国际教育巡回展暨中国留学论坛举行

“2025(第三十届)中国国际教育巡回展”11日在北京开幕。

开幕期间举行2025中国留学论坛主论坛，该论坛以“质量、信任、安全：留学教育可持续发展”为主题，聚焦三大留学教育核心要素，邀请国内外教育业者进行深入交流合作和全域交流展示。

本届中国留学论坛聚焦全球跨境流动、留学政策支持、留学服务体系、留学质量评价、学位互认互信机制、留学与安全、留学与就业、留学与考试等留学全领域议题开展集中研讨，汇聚各方专业人士和机构，打造高水平对话平台。

论坛有来自中国、新加坡、英国、澳大利亚等24个国家和地区的驻华使节、中外高校代表、教育主管部门代表、全球国际教育领域专家、优秀青年学者代表、留学教育行业从业者及各类参会参展代表总计近千人参加，是参与人数最多、嘉宾层次最高、议题覆盖面最广的一届。

在论坛上，中国(教育部)留学服务中心发布2025中国国(境)外学历学位认证报告、留学国别环境指数和分析报告及中国出国留学蓝皮书、中国留学生归国就业数据分析报告等数据和研究成果，推动形成各方面参与的留学评价机制，引导各方办学更加规范有序。

论坛期间，中国(教育部)留学服务中心联合中外近20所高校，发起“世界游学联盟”行动倡议，以“促进教育交流，增进文化理解，培养全球视野，推动共同发展”为宗旨，汇聚优质教育资源，发起“游学中国”和“游学世界”活动，搭建开放、多元、创新的国际教育交流平台，以新形式，为中外学生短期出国学习、实践，提供丰富的学习体验。

据悉，“2025(第三十届)中国国际教育巡回展”由中国(教育部)留学服务中心主办，除北京外，还在武汉、上海和广州四个城市举办巡展。除传统留学目的国之外，展会还吸引来自厄瓜多尔、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、波兰、越南等新型留学目的地国家院校加入，其中越南和厄瓜多尔的院校首次参展。

展览期间，中国(教育部)留学服务中心继续开展留学服务系列讲座，就留学人员档案存放、国(境)外学历学位认证、留学回国就业创业等留学人员关心的问题提供专业讲解及现场咨询服务。

(责编：李依环、李昉)