原标题：全国高校学生国家安全素养展示活动举办

在第十个全民国家安全教育日来临之际，“2025年全国高校学生国家安全素养展示活动”于12日至13日在吉林大学举行。

本次活动紧扣“自觉维护国家安全 共同建设教育强国”主题，旨在全方位展示高校学生对总体国家安全观的学习理解和自觉维护国家安全的意识能力，持续传递安全发展理念，推动各高校在国家安全教育方面资源共享、人才共育、学术共生、文化共鸣。

经过第一阶段的展示角逐，共9支代表队携手晋级。第二阶段展示，在“有问必答”“争分夺秒”两个国家安全知识答题环节中，选手们展现出扎实的知识储备。随后，围绕政治安全、文化安全、粮食安全等主题词，选手们通过小品、演说、朗诵等形式依次展示了限时4分钟的安全公开课。

在“终极PK”中，陕西师范大学代表队和大连理工大学代表队以“国家安全理论与国家安全实践哪个更重要”为题展开激烈辩论，双方辩手从不同角度对国家安全理论与实践进行深入剖析，将比赛推向高潮。

最终，陕西师范大学代表队摘得“国家安全素养展示特别风采之星”，本次活动还评出闪亮风采之星3个、优秀团队5个、追梦团队20个、最佳辩手2名。

吉林大学党委副书记丁世海表示：“期待通过这场赛事，让更多青年从国家安全的认知者成长为践行者，开创新时代国家安全教育新局面。”（见习记者张楠 记者任爽、杨飒）

(责编：李昉、李依环)