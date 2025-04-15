打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科学家首次在原子尺度上拍摄催化反应过程

2025年04月15日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：科学家首次在原子尺度上拍摄催化反应过程

美国西北大学科学家主导的国际科研团队借助一种名为SMART-EM（单分子原子分辨率时间分辨电子显微镜）的技术，首次在原子尺度上拍摄了催化反应过程。这项研究有助了解催化剂是如何工作的，从而设计出更有效且可持续的化学反应过程。相关论文发表于最新出版的《化学》杂志。

这个原子级“电影”揭示了在乙醇脱氢化学反应中，单个原子的移动和摇晃动作。通过实时观察这一过程，研究人员发现了几个“短命”的中间分子，并揭示了一种新的反应途径。

催化剂被用于制造燃料、肥料、塑料、药品等几乎所有化工产品。为使反应过程更高效环保，科学家需要准确了解催化剂在原子水平上的工作原理。虽然传统的电子显微镜可以对原子成像，但其光束太强，无法对催化中使用的脆弱有机物质成像。而且，高能电子很容易对碳基结构造成破坏，使科学家无法收集相关数据。

为克服这些困难，研究团队利用了自研的SMART-EM技术。这是一种可以捕获有机分子图像的新技术，用到的电子更少，从而最大程度减少对样品的损坏。

为检验SMART-EM的能力，研究团队选择了乙醇脱氢这一简单的化学反应。他们为该反应专门设计了具有明确活性位点的催化剂。SMART-EM通过快速捕捉图像序列，拍摄了催化反应的动态过程。

研究人员发现，乙醇分子氧化时形成的醛分子会粘在催化剂上。这些醛也会连接在一起形成短链聚合物，这一步骤是以前未知的，似乎加速了整个反应的进行。他们还发现，醛也会与乙醇反应形成中间分子——半缩醛，然后转化为其他产物。

研究团队还借助多种显微镜技术、X射线分析、理论模型和计算机模拟对上述过程进行了验证。结果显示，所有数据均与SMART-EM提供的数据相匹配。

研究团队表示，SMART-EM正在改变化学研究的方式。他们希望分离出上述反应过程中出现的中间分子，并进一步探究活性有机催化反应的动力学机制。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部