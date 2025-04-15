打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

大连理工大学打造国家安全教育数智课堂

2025年04月15日08:36 | 来源：科技日报
小字号

原标题：大连理工大学打造国家安全教育数智课堂

“为持续观测关键数据，父亲打了铺盖卷24小时守在实验室。他们为了祖国核潜艇事业默默奉献，献了青春献终身，献了终身献子孙。”14日，在第十个全民国家安全教育日到来之际，中国第一代核潜艇首任总设计师彭士禄的女儿彭洁，在大连理工大学的国家安全教育数智课堂上，深情讲述着彭士禄为中国核动力事业拓荒的事迹。

课堂上，还有已97岁高龄、仍奋斗在科研一线的吴世法教授，讲述自己为实现国家关键核心技术自主可控奋斗一生的拼搏历程；19次挺进北极、12次远征南极科考的建设工程学院师生，则回忆了他们投身极地科考，以自主创新筑牢国家极地安全屏障的事迹……一个个故事，让该校师生进一步认识了维护国家安全的重要意义，激发着他们的家国情怀和使命担当。

近年来，大连理工大学不断挖掘该校毕业生、师生参与维护国家安全的鲜活事迹，帮助学生理解总体国家安全观的内涵，强化学生的国家安全意识。此外，该校积极探索以虚拟现实、数字建模、云端互动等技术为载体，构建场景交互、时空对话的浸润式网络课堂，并通过设计制作国家安全周历，指导学生拍摄主题短视频、微短剧等，广泛科普国家安全知识，努力增强育人的吸引力、实效性。（记者张蕴）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部