原标题：大连理工大学打造国家安全教育数智课堂

“为持续观测关键数据，父亲打了铺盖卷24小时守在实验室。他们为了祖国核潜艇事业默默奉献，献了青春献终身，献了终身献子孙。”14日，在第十个全民国家安全教育日到来之际，中国第一代核潜艇首任总设计师彭士禄的女儿彭洁，在大连理工大学的国家安全教育数智课堂上，深情讲述着彭士禄为中国核动力事业拓荒的事迹。

课堂上，还有已97岁高龄、仍奋斗在科研一线的吴世法教授，讲述自己为实现国家关键核心技术自主可控奋斗一生的拼搏历程；19次挺进北极、12次远征南极科考的建设工程学院师生，则回忆了他们投身极地科考，以自主创新筑牢国家极地安全屏障的事迹……一个个故事，让该校师生进一步认识了维护国家安全的重要意义，激发着他们的家国情怀和使命担当。

近年来，大连理工大学不断挖掘该校毕业生、师生参与维护国家安全的鲜活事迹，帮助学生理解总体国家安全观的内涵，强化学生的国家安全意识。此外，该校积极探索以虚拟现实、数字建模、云端互动等技术为载体，构建场景交互、时空对话的浸润式网络课堂，并通过设计制作国家安全周历，指导学生拍摄主题短视频、微短剧等，广泛科普国家安全知识，努力增强育人的吸引力、实效性。（记者张蕴）

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