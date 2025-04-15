原标题：我国将大力推动大学生国家安全教育教学

14日，全国学校国家安全教育指导委员会第一次全体会议在北京召开。

会议指出，要围绕总体国家安全观的核心要义、形成逻辑、重大意义、实践要求，强化有组织科研，不断推出标志性研究阐释成果；要深入把握国家安全教育教学规律，准确分析学生思想特点，着力构建科学化课程教学体系，增强教育教学针对性和吸引力；要探索建立大中小学国家安全教育共同体，建设优质教学资源库，整体设计课堂教学、日常引导、文化浸润、实践育人等培养方案，推进形成大中小学一体化全覆盖宣传教育格局；要积极推动有关部门、学校、地方整合培训研修资源，搭建交流互学平台，持续加强高水平教师队伍建设，不断提高政策解读、形势分析和解疑释惑能力。

据悉，全国学校国家安全教育指导委员会是在教育部领导下，对全国学校国家安全教育教学发挥研究、咨询、指导、评估和服务等作用的专家组织。2025年，全国学校国家安全教育指导委员会将重点建设大学生国家安全教育通识课程教学联盟，推动大学生国家安全教学标准化、规范化、科学化建设；建设大中小学国家安全教育学科共同体，促进国家安全学学科专业化资源向大中小学国家安全教育转化；建设一批大中小学国家安全教育示范性基地，持续推动建设大中小学国家安全教育优质教学数字资源库等。（记者杨飒）

(责编：李昉、李依环)