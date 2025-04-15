原标题：树立国家安全意识 推动国家安全教育

4月14日，在第十个全民国家安全教育日到来之际，全国学校国家安全教育指导委员会（以下简称“教指委”）第一次全体会议在京召开。加强大中小学国家安全教育，使广大学生牢固树立国家安全意识，是立德树人的重要任务，也是全民国家安全教育的重要内容。如何推动国家安全教育“走深走实”？多位专家在会上道出他们的探索和建议。

作为来自中学的教指委委员，江苏省如东高级中学党委书记、校长王继兵表示，中学要有在校园开展国家安全教育的谋划，要有提升学生国家安全意识的责任，更应有将国家安全教育知识纳入必修课程体系的担当。

王继兵认为，课程建设是开展国家安全教育的核心基础。中学要注重必修课程的显性切入与隐性融合，兼顾选修课程的分层开发与动态创新，同时注重学科教育的有机融合渗透。“如物理学科结合核能讲核安全，生物学科结合讲外来物种入侵讲生态安全，信息技术课则融入数据安全知识……各科教师应根据我们的学科特点，深入挖掘国家安全教育的元素，使国家安全教育真正贯穿日常教学。”王继兵表示。

实践活动是国家安全教育的重要载体。王继兵说，中小学应该将国家安全教育深度融入日常德育活动，还可建立政校企合作机制，联合国家安全机关、科研院所等共建校外实践基地，开展情境教学、探索活动，形成育人的新常态。

一些委员坦言地方学校面临师资不足的问题。王继兵建议，各学校每年应当积极组织参加各级国家安全教育师资培训，在传统的学科教研组外成立国家安全教育教研组，利用名师工作室、区域教研共同体来共同研究如何开展国家安全教育。

武汉船舶职业技术学院院长管锋介绍，开展国家安全教育，他们重点完善三项机制：动态研判机制，对国家安全动态和隐患进行实时研判；应急演练机制，每学期开展网络安全事件处置、实训场所消防疏散等情景模拟演练；产教融合机制，围绕人工智能、新能源等战略性新兴产业，联合龙头企业开发技术安全标准，将海洋安全、工业互联网安全等职业教育前沿内容纳入教学标准。

管锋呼吁，成立职业教育国家安全教育共同体，凝聚多方合力，构筑安全防线；完善产教融合协同机制，将国家安全教育融入专业建设全链条，以机制创新赋能职业教育高质量发展。

中国现代国际关系研究院副院长傅小强站在学科发展角度指出，教指委的成立可以有效整合政府、高校、科研机构及行业资源，推动学科从自主探索到体系化建设跨越，推动国家安全学学科建设进入规范化、系统化发展新阶段。

傅小强说，国家安全学需重点把握三个“坚持”。一是坚持总体国家安全观的科学指引。学科建设必须始终将这一重要思想贯穿教学科研全过程，确保学科发展始终沿着正确方向前进。二是坚持实践实用的发展路径。国家安全学既要“上接天线”，也要“下接地气”，要培养“懂战略、精专业、能实战”的复合型人才，让国家安全科研成果真正服务于国家安全决策，让教学实践始终扎根中国国家安全现实。三是坚持交叉融合的学科优势。国家安全学作为新兴交叉学科，要努力打破传统学科框架，坚持以问题导向推动“国家安全学+”的跨学科发展，服务国家安全重大需求。

北京师范大学党委书记、教指委主任委员程建平认为，十年来，国家安全教育已经从初步探索阶段进入深化发展阶段。国家安全学学科作为一门新兴交叉学科，也正处于起步发展的关键阶段。“只有通过持续强化学科基础建设，完善学科发展生态，才能真正实现国家安全教育的规范化、科学化和全面化发展。”程建平指出，要立足中国国情，加快构建国家安全学自主知识体系，建立具有中国特色的学科理论框架、概念体系和话语体系，为全民国家安全教育提供坚实的学理支撑。“通过学科建设这个牛鼻子，带动教学科研、人才培养、社会服务的协同发展，最终形成多形式全覆盖的国家安全教育新格局。”程建平强调。

教指委是在教育部领导下，对全国学校国家安全教育教学发挥研究、咨询、指导、评估和服务等作用的专家组织。首届教指委由来自北京师范大学、上海市教育委员会、北京大学、清华大学、中国疾病预防控制中心等单位的42名委员组成。

（记者 张盖伦）

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