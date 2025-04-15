推动相关课程覆盖小学、初中、高中、中职

本报记者 田豆豆

“当代国家安全包括政治安全、军事安全、国土安全等20个方面的基本内容，请同学们分小组讨论一下，国家安全的哪些方面与化学有关？”热烈的讨论过后，同学们积极举手发言：“化学与生态安全和资源安全密切相关，比如治理大气污染、探索新能源等都需要化学。”“化学还能用于粮食增产，有利于粮食安全！”“化学与科技安全有关！”老师满意地点点头，引入课程主题：“很好，今天我们来学习一下‘镓’这种特殊的元素。”

4月3日下午，湖北省武昌实验中学高二（6）班的同学们上了一节与众不同的化学课——“国‘镓’安全，你我共铸”。李慧敏老师将镓元素的化学知识与国家安全知识融合在一起，让两者发生了奇妙的“化学反应”。

“镓在高新科技产业中应用广泛，可用于太阳能电池板、电视、手机屏幕、半导体等众多领域，与国家科技安全息息相关。今天我们就化身国家安全技术攻关团队的工程师，任务是从矿石中提取并精炼镓！”李慧敏说。

首先，如何从矿石中提取并制备粗镓？“工程师”们开动脑筋，提出了3套操作方案，经过激烈的讨论、对比和分析，“工程师”们最终选择了一套最佳方案。“恭喜各位‘工程师’！不过，虽然目前已经顺利制备粗镓，但是不纯的粗镓性能不足，可能导致通信网络崩溃、能源转型受阻。这不仅是技术问题，更是战略短板。接下来让我们一起进入新任务：利用粗镓制备高纯镓。”李慧敏说。

“工程师”们热情高涨，利用所学知识设计出了两套不同路径的制备方案。“这两种方案，哪一种更好？”李慧敏的提问又引起一阵热烈的讨论，同学们最终选定了其中一种。李慧敏继续引导：“这个方案中，我们还可以从哪些角度优化精制高纯镓装置，以提高电流效率？”方案一步步得到优化。“各位‘工程师’真是太棒了！你们知道吗？我国镓产量占全球产量的90%以上，自主掌握精制高纯镓的技术，可以保障半导体产业的稳定发展。”李慧敏总结道，“希望同学们学好化学，以化学之力捍卫国家安全。”

上完这堂课，学生们感触良多。学生冯栩之说：“这节课把化学知识和国家安全结合起来，让我知道了可以通过化学知识来增强我国的科技竞争力。”学生毕馨月说：“课上我们不仅学习了书本知识，而且了解了镓在高新科技产业方面的应用，增强了国家安全意识。”

听了学生的所思所感，李慧敏说：“过去我觉得国家安全教育与化学课无关，但在学校的倡导下，我尝试将总体国家安全观融入镓元素的相关课程中，并在多个班级试讲，学生的反馈非常好。”

国家安全知识与学校课程应有机融合。究竟怎么融？去年下半年，武汉市教育局组织200多位专家联合编写《总体国家安全观融入课程教学实施指南》（以下简称《指南》），分设小学、初中、高中、中职4个篇章，根据不同学段学生的认知特点，将总体国家安全观和国家安全重点领域知识，有机融入思想政治、语文、历史、物理、化学、生物等42门学科的相关课程中。《指南》操作性很强，为一线教师“讲什么、怎么讲、怎么评价”提供了方法和标准。

今年2月到3月，武汉市教育局组织全市中小学开展了运用《指南》开展总体国家安全观融入课程教学微课比赛，全市500余所学校的教师积极参与，短时间内上传2084件作品，最终739件作品获奖。这些精品课程将进入专门的教学素材库，供全市教师学习借鉴。

“我校是全国首批科学教育实验示范校之一，也是湖北省首批科技特色试点高中学校之一。学校鼓励教师将总体国家安全观与学科教学相融合，让学生在高中阶段立下科技报国的志向。这是我们把‘课程思政’与‘思政课程’有机结合的一种探索。”武昌实验中学党委书记代江连说。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)