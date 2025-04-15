李林宝

到山东威海，除了看海，还要“看史”。漫步总体国家安全观刘公岛教育培训基地，登上炮台遗址，了解威海卫保卫战、刘公岛保卫战历史；体验数字化战争场景，“身临其境”感受百余年前的硝烟弥漫、海水翻腾……生动的历史教育，让参观者深刻认识到安全环境的弥足珍贵。

国家安全是最基本的公共产品。切实加强国家安全教育，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，让总体国家安全观更加深入人心，才能筑牢国家安全的坚实堤坝。历史是最好的教科书。重视、研究、借鉴历史，深入了解历史上的治乱兴衰，深刻把握其中蕴含的内在规律，可以为今天我们维护国家安全提供宝贵借鉴和有益启示。

开展国家安全教育，要讲究方式方法，不宜枯燥说教、生硬灌输。国家安全教育本质上是思想政治教育，需要在守正的基础上创新，把道理讲深、讲透、讲活。例如，在历史资源的处理上，应注重历史事件的精准性、历史故事的生动性、历史智慧的时代性，让沉寂的历史复活，让冰冷的文物发声，让国家安全教育既入脑又入心。在宣教形式上，要注意针对不同受众群体的需求特点，创新运用沉浸式、互动式等多样载体，不断增强国家安全教育的亲和力和实效性。

近年来，不少地方积极运用各种新技术激活历史文化资源，使其国家安全教育功能进一步凸显。江西瑞金通过多媒体技术与实物的融合，运用弧幕投影、3D幻影成像、电子沙盘等技术，还原历史场景，全面展示从苏区时期重视国家安全到新时代总体国家安全观创立和发展的伟大实践。在辽宁，大连理工大学综合运用数字建模、虚拟成像等新兴技术，构建跨时空对话的沉浸式网络课堂，对学生进行国家安全教育、爱国主义教育。不断拓展国家安全教育的新途径，打造更多内容优质、形式鲜活的平台，提高全民国家安全意识和素养就有了更有力的抓手。

“国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。”党的二十届三中全会《决定》对推进国家安全体系和能力现代化作出了重大战略部署。维护国家安全，人人受益，人人有责。不断挖掘好、运用好中华民族厚重历史这一宝贵资源，把它作为我们奋斗前行道路上的“营养剂”“清醒剂”，全民国家安全意识和素养就一定能不断增强，维护国家安全的能力就一定能不断提高，中国式现代化就一定能拥有更坚实的安全保障。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)