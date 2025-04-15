打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

在广阔天地成长成才（大家谈·选择西部 扎根西部 建功西部②）

2025年04月15日08:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

高校肩负着“为党育人，为国育才”的根本使命，教育引导、帮助支持广大青年把个人的理想追求融入党和国家事业之中，高等教育责无旁贷。本期大家谈，我们关注高校如何发挥所长，助力青年学子逐梦西部沃土。

——编  者  

下得去、留得住、教得好

韦  蔚

教育是阻断贫困代际传递的根本之策，更是推动中西部地区发展的重要基石。近年来，我们探索实施“强师工程”，以“优师计划”和“启航计划”为抓手，持续为中西部输送优质师资，助力当地基础教育高质量发展。

强教必先强师。作为国家“优师计划”首批实施高校，北京师范大学“优师计划”招生人数每年稳步增加，至今累计已达2770人。习近平总书记在给“优师计划”师范生的回信中勉励他们，“毕业后到祖国和人民最需要的地方去，努力成为党和人民满意的‘四有’好老师”，这为我们继续做好这项工作指明了方向。

培养优秀师资，师范教育必须更加注重学用贯通、德才同育。在学生培养上，我们创新覆盖城乡两种教育环境的“双实践”模式，强化课堂学习和支教实践，引领学生坚定到基层教书育人的信念。首届“优师计划”师范生熊国锦，来自贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。正是多次回家乡宣讲、支教，帮助他坚定了自己的理想：再回到大山，做山里孩子的引路人。在他的影响下，多名同学也报考了“优师计划”，立志成为家乡教育的播种者。薪火相传、梦想接力，教育的意义更加彰显。

让青年教师在基层“扎下根”，还需构建全链条支持体系。学校创新实施“启航计划”，引导和鼓励毕业生到欠发达地区基础教育一线从教，践行“扶上马，送一程，服务终身”的理念，构建系统化的跟踪帮扶机制，为师范生长期从教、终身从教提供一揽子支持。例如，对相关毕业生进行专项奖励，组织教育教学专家等对毕业生进行指导，组织毕业生参加集中培训，打造业务交流与研讨共同体，加强与毕业生及其所在单位的联系、协助建立“青年教师成长工作室”。从招生、培养、输送到职后支持、教育质量监测诊断、奖励的全流程、闭环式、系统性举措，让毕业生下得去、留得住、教得好。

源源不断为西部地区培养、输送青年教师，使命光荣、意义重大，我们将继续为之付出努力。

（作者为北京师范大学党委副书记、珠海校区党委书记，本报记者吴月采访整理）

回答好“为什么”“怎么做”

陶  甄

为什么要到西部去、去西部能干什么，是存在于不少学生内心的困惑。引导学生找到答案，正是教育工作者的责任。

抗日战争时期，时任浙江大学校长的竺可桢先生带领师生西迁办学，与贵州遵义、湄潭结下缘分。立足校史和国情，我们讲好西部故事、援教故事，让学生们感知学校与西部地区文脉相通、紧密相连。在历史的感召下、时代的呼唤下，截至去年底，浙江大学支教团先后有300多名学生赴西部开展支教。

借助“浙江大学智慧互联网+教室”，将浙江大学与社会各界的优质教育资源引入西部校园；联络爱心单位，引资建设标准足球场、修缮校舍、资助困难学生；举办“新年同心”爱心传递活动，通过“心愿认领”与2600公里外的浙江大学师生结对，累计帮助500多名贫困学生圆梦……扎根这片土地，支教团成员想方设法为当地教育作出自己的贡献，更亲身寻找到了“为什么”“怎么做”的答案。

在四川凉山，彝族孩子在支教老师带领下朗读文章、品悟生活；在广西大化，孩子们与国家运动员、奥赛金牌得主零距离接触；考上大学的云南景东学生给支教团来信，“希望将来有能力，将感受到的关爱传递下去”。“在西部大地，在三尺讲台，我看到了脱贫攻坚、乡村全面振兴如何让西部基层焕然一新，也感受到国家政策如何在个体上显出成效”，有支教团成员写下这样的心得。正是在支教过程中，青年学子看见了个人理想与国家需要的结合，感受到了肩膀上沉甸甸的使命，这些经历和感受无疑是受益终身的宝贵财富。

将青春挥洒在西部大地，将理想根植于祖国热土，这前赴后继的接力，定能汇成推动西部地区蓬勃发展的澎湃动能。

（作者为共青团浙江大学委员会副书记）

青春接力源自榜样引领

周林伟

2000年，保定学院15名毕业生到新疆维吾尔自治区且末县任教，由此开启一段绵延25年的深厚情谊。而今，支教的主体已变成00后。2024年保定学院前往新疆且末任教的11名毕业生中，10名是00后。

为何能薪火相传？赴疆任教学生这样回答：“听着师兄师姐们的故事上完大学，现在我来接力了。”身边的典型最具说服力。我们通过讲好支教故事影响人、感召人，引导在校学生树立远大理想，学成之时到基层一线建功立业。学校建设了西部支教主题展馆，并在这里开展“入学第一课”，不少学生一入学就在心中埋下了到西部教书的种子。一些学生在大三时就选择来到且末开展顶岗实习支教。校园生活的潜移默化、熏陶感染，让“到西部去”成为不少学生自然而然的选择。

有方向，还要有清晰的实现路径。出台引导和鼓励毕业生到西部、到基层就业的举措；设立西部支教爱心救助金；建立继续教育学院且末分院、援疆支教图书馆，为西部支教毕业生进修提升本领提供支持……我们持续打造全链条服务西部人才培养体系，帮助青年学子的梦想落地生根，汇成边疆教育事业高质量发展的力量。

对历史最好的致敬，是书写新的历史。我们将持续做好人才培养和服务工作，引导更多青年学子用火热的奋斗，书写服务人民、奉献祖国的壮丽诗篇。

（作者为保定学院党委副书记，本报记者史自强采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部