高校肩负着“为党育人，为国育才”的根本使命，教育引导、帮助支持广大青年把个人的理想追求融入党和国家事业之中，高等教育责无旁贷。本期大家谈，我们关注高校如何发挥所长，助力青年学子逐梦西部沃土。

——编 者

下得去、留得住、教得好

韦 蔚

教育是阻断贫困代际传递的根本之策，更是推动中西部地区发展的重要基石。近年来，我们探索实施“强师工程”，以“优师计划”和“启航计划”为抓手，持续为中西部输送优质师资，助力当地基础教育高质量发展。

强教必先强师。作为国家“优师计划”首批实施高校，北京师范大学“优师计划”招生人数每年稳步增加，至今累计已达2770人。习近平总书记在给“优师计划”师范生的回信中勉励他们，“毕业后到祖国和人民最需要的地方去，努力成为党和人民满意的‘四有’好老师”，这为我们继续做好这项工作指明了方向。

培养优秀师资，师范教育必须更加注重学用贯通、德才同育。在学生培养上，我们创新覆盖城乡两种教育环境的“双实践”模式，强化课堂学习和支教实践，引领学生坚定到基层教书育人的信念。首届“优师计划”师范生熊国锦，来自贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。正是多次回家乡宣讲、支教，帮助他坚定了自己的理想：再回到大山，做山里孩子的引路人。在他的影响下，多名同学也报考了“优师计划”，立志成为家乡教育的播种者。薪火相传、梦想接力，教育的意义更加彰显。

让青年教师在基层“扎下根”，还需构建全链条支持体系。学校创新实施“启航计划”，引导和鼓励毕业生到欠发达地区基础教育一线从教，践行“扶上马，送一程，服务终身”的理念，构建系统化的跟踪帮扶机制，为师范生长期从教、终身从教提供一揽子支持。例如，对相关毕业生进行专项奖励，组织教育教学专家等对毕业生进行指导，组织毕业生参加集中培训，打造业务交流与研讨共同体，加强与毕业生及其所在单位的联系、协助建立“青年教师成长工作室”。从招生、培养、输送到职后支持、教育质量监测诊断、奖励的全流程、闭环式、系统性举措，让毕业生下得去、留得住、教得好。

源源不断为西部地区培养、输送青年教师，使命光荣、意义重大，我们将继续为之付出努力。

（作者为北京师范大学党委副书记、珠海校区党委书记，本报记者吴月采访整理）

回答好“为什么”“怎么做”

陶 甄

为什么要到西部去、去西部能干什么，是存在于不少学生内心的困惑。引导学生找到答案，正是教育工作者的责任。

抗日战争时期，时任浙江大学校长的竺可桢先生带领师生西迁办学，与贵州遵义、湄潭结下缘分。立足校史和国情，我们讲好西部故事、援教故事，让学生们感知学校与西部地区文脉相通、紧密相连。在历史的感召下、时代的呼唤下，截至去年底，浙江大学支教团先后有300多名学生赴西部开展支教。

借助“浙江大学智慧互联网+教室”，将浙江大学与社会各界的优质教育资源引入西部校园；联络爱心单位，引资建设标准足球场、修缮校舍、资助困难学生；举办“新年同心”爱心传递活动，通过“心愿认领”与2600公里外的浙江大学师生结对，累计帮助500多名贫困学生圆梦……扎根这片土地，支教团成员想方设法为当地教育作出自己的贡献，更亲身寻找到了“为什么”“怎么做”的答案。

在四川凉山，彝族孩子在支教老师带领下朗读文章、品悟生活；在广西大化，孩子们与国家运动员、奥赛金牌得主零距离接触；考上大学的云南景东学生给支教团来信，“希望将来有能力，将感受到的关爱传递下去”。“在西部大地，在三尺讲台，我看到了脱贫攻坚、乡村全面振兴如何让西部基层焕然一新，也感受到国家政策如何在个体上显出成效”，有支教团成员写下这样的心得。正是在支教过程中，青年学子看见了个人理想与国家需要的结合，感受到了肩膀上沉甸甸的使命，这些经历和感受无疑是受益终身的宝贵财富。

将青春挥洒在西部大地，将理想根植于祖国热土，这前赴后继的接力，定能汇成推动西部地区蓬勃发展的澎湃动能。

（作者为共青团浙江大学委员会副书记）

青春接力源自榜样引领

周林伟

2000年，保定学院15名毕业生到新疆维吾尔自治区且末县任教，由此开启一段绵延25年的深厚情谊。而今，支教的主体已变成00后。2024年保定学院前往新疆且末任教的11名毕业生中，10名是00后。

为何能薪火相传？赴疆任教学生这样回答：“听着师兄师姐们的故事上完大学，现在我来接力了。”身边的典型最具说服力。我们通过讲好支教故事影响人、感召人，引导在校学生树立远大理想，学成之时到基层一线建功立业。学校建设了西部支教主题展馆，并在这里开展“入学第一课”，不少学生一入学就在心中埋下了到西部教书的种子。一些学生在大三时就选择来到且末开展顶岗实习支教。校园生活的潜移默化、熏陶感染，让“到西部去”成为不少学生自然而然的选择。

有方向，还要有清晰的实现路径。出台引导和鼓励毕业生到西部、到基层就业的举措；设立西部支教爱心救助金；建立继续教育学院且末分院、援疆支教图书馆，为西部支教毕业生进修提升本领提供支持……我们持续打造全链条服务西部人才培养体系，帮助青年学子的梦想落地生根，汇成边疆教育事业高质量发展的力量。

对历史最好的致敬，是书写新的历史。我们将持续做好人才培养和服务工作，引导更多青年学子用火热的奋斗，书写服务人民、奉献祖国的壮丽诗篇。

（作者为保定学院党委副书记，本报记者史自强采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)