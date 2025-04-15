聚焦科技创新赋能高质量发展

新华社香港4月13日电（谢妞）第二届“香港世界青年科学大会”开幕式暨2025第二届“香江诺贝论坛”13日在香港会展中心举行。8位诺贝尔奖和图灵奖获得者、40位海内外院士及世界顶尖科学家，以及青年科学家、企业家等近1000人出席，共同探讨大数据、人工智能、生物科技、新材料等议题。

活动由香港北京高校校友联盟主办，中国电子学会和香港贸易发展局合办，香港特区政府创新科技及工业局为指导单位。本届活动在13日至16日举行，期间举办峰会论坛、项目洽商、成果展览、大学校园讲座等系列活动。

香港特区行政长官李家超在开幕式视频致辞中表示，香港致力发展成为国际创科中心。创新科技是经济发展的重要引擎，香港为创科发展提供了理想的环境。特区政府将设立100亿港元的“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业。此外，特区政府还将推出“创科加速器先导计划”，助力初创企业发展。

中央政府驻港联络办副主任刘光源表示，此次大会邀请来自世界各地的科创领军人士和青年才俊聚首维港，共话未来科技发展，意义深远。他分享了三点看法：中国科技创新成果造福人类；香港发展科技创新潜力无穷；青年群体始终是创新创造的生力军。

中国电子学会理事长徐晓兰表示，青年科技人才是科技创新的强劲引擎，是国家战略科技力量的主力军。本届活动大咖云集，围绕前沿领域深入探讨，一定会碰撞出亮眼的火花，为香港国际创新科技中心建设增添一道亮丽的风景线。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东表示，香港凭借高度国际化环境和自由港地位，在“一国两制”下更突显作为“出海”平台的重要价值。相信未来会有越来越多内地企业选择香港作为国际化部署的重要据点，香港也将会协助更多内地企业扬帆出海，做大做强。

大会期间还举行了国家（中关村）火炬科创香港学院落地香港揭牌仪式，以及诺贝尔亚太中心揭牌仪式。此外，60家京津冀科创企业与香港科学园、香港数码港、香港北京高校校友联盟签署在港发展合作备忘录。

(责编：李依环、郝孟佳)