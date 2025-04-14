人民网北京4月14日电 12日-13日，《航空学报》创刊60周年学术活动暨第二届空天前沿大会（AFC 2025）在北京举行。20位院士、近千名空天领域专家围绕“智能驱动，空天未来”话题展开深入研讨。

中国工程院院士、中国航空学会副理事长甘晓华表示，《航空学报》自1965年创刊起，便肩负促进航空航天科技学术交流的使命。历经60年的发展，学报已成功塑造一流期刊品牌。他期望《航空学报》秉承初心、守正创新，成为兼具学术引领力和行业影响力的顶尖学术期刊，助力我国从航空大国迈向航空强国。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，学报与北航的双向赋能，已构建起了一流大学与顶尖学术期刊协同发展、“学术创新-成果转化-人才培养”全链贯通的良性生态。未来，北航将与各方一道，以建设“百年强刊”为使命，全力支持学报打造一流平台，引领空天学术，为实现高水平科技自立自强作出更大贡献。

主旨报告环节，来自北京航空航天大学、太原理工大学、中国空气动力研究与发展中心、中国运载火箭技术研究院、中国飞机强度研究所等高校、院所的专家和企业代表，分享了低空经济、飞行器设计、商业航天、空间站科学实验等空天科技领域的最新研究成果，展现了我国空天领域在理论研究与工程实践上的前沿进展。

据悉，本次大会由中国航空学会、北京航空航天大学指导，航空学报杂志社主办。期间还组织举办了12场分论坛，百余位航空航天科技领域的领军人才针对各专业的前沿学术问题展开报告与深入交流。（李依环、实习生曹子味）

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