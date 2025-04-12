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“百师进百校”全民美育发展研讨在京举行

2025年04月12日11:28 |
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4月9日，“百师进百校”全民美育发展研讨会暨“敦煌银龄美育星光盛典”启动仪式在北京举行。

文旅部原副部长常克仁，全国总工会书记处原书记纪明波，原中国文联副主席丁荫楠，教育部艺术教育委员会常委、国务院教材委专家委员会艺术学科召集人彭吉象，中国老龄事业发展基金会理事长于建伟，中国老年艺术团团长、中国东方演艺集团原董事长宋官林以及中国老教授协会会长林建华，中国文化信息协会会长吴江，甘肃演艺集团党委书记、董事长陈其银等领导嘉宾，以及170多位来自教育界、文化界、艺术界等领域的专家学者和中国人民大学附属中学、北京景山学校、河北衡水中学、广州中学等学校校长代表共同出席了本次活动。

研讨会由中国老教授协会主办，与会专家学者共同探讨全民美育、“银龄美育”的发展路径，为助推全民美育发展贡献智慧与力量。

当前中国老龄化进程呈现加速态势，2024年我国60岁以上老年人已突破3.1亿。面对中国社会老龄化加速的趋势，“银龄美育”作为文化养老的创新范式，以艺术滋养为纽带，在老龄化社会治理中展现出了独特价值。与会专家表示，通过系统化的银龄美育研究和实践活动，不仅为老年群体搭建起情感寄托与价值延续的载体，使其在美育的艺术实践活动中重获生命活力，更以艺术为媒介打破代际隔阂，促进青年群体对老年智慧与生命经验的认知传承。

与会专家认为，“银龄美育”以其美育促参与的模式，可激活社会文化资源，形成代际共融、文化共生的新型社会关系，为应对人口老龄化提供了兼具人文关怀与社会效益的解决方案。

中国老教授协会会长林建华发言。

中国老教授协会会长林建华发言。

会上，“百师进百校”美育工程项目正式启动。中国老教授协会会长林建华表示，“百师进百校”美育工程在实施过程中，将依托中国老教授协会雄厚的专家资源，组织发动中国顶尖美育专家学者，深入全国各地区特别是中西部地区中小学、老年大学、社区等基层单位。

据林建华介绍，该工程将通过多种形式活动，建设青少年美育、老年美育高端智库和高水平平台，提升各地区全民美育师资教学、科研整体水平和教育质量，助力中西部美育教育均衡发展，丰富学校美育、社会美育内容，促进全民美育工作创新开展。“百师进百校”美育工程实施的在三年时间里，将有100万名青少年和老年人通过此项目受益。

甘肃演艺集团党委书记、董事长陈其银致辞。

甘肃演艺集团党委书记、董事长陈其银致辞。

会上还举行了“敦煌银龄美育星光盛典”系列活动启动仪式。据悉，该活动将于今年4月至9月在甘肃举行，活动包括百年风范·文化名家书画展、非遗新生活大展、“大教授小院士”敦煌美育行等文化活动。（姚芊帆）

来源：民生网

(责编：李依环、熊旭)

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