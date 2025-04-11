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北京印刷学院2025年读书月启动

2025年04月11日14:41 |
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4月9日下午，北京印刷学院在新创大厦举行“以书载道 以文化人”读书月启动暨大中小学思政教育一体化建设推进会，总结交流2024年读书月经验成果，部署启动2025年读书月活动。

北京市委教育工委宣教处处长于海在致辞中表示，作为出版传媒行业特色高校，北京印刷学院积极响应党中央对全民阅读的号召，形成了“以书载道 以文化人”思政工作模式，未来希望进一步高站位提升思政引领，高标准深化以文化人，通过“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划“书香行”等机制，高质量助力书香京城实践。

北京印刷学院党委书记张鑫指出，全民阅读是党中央高度关注的国家战略，北京印刷学院办学源于文化、兴于印刷、强于出版，始终将“书”作为贯通文化使命的一脉主旨。未来将以“书”载道提升思想引领力，以“书”育人锻造书香文化品牌，以“书”聚力融入书香京城建设，为全民阅读作出应有贡献。

会上，北京印刷学院出版学院副院长宋嘉庚、北京印刷学院附属小学校长马静、北京印刷学院经济管理学院研究生赵伯麟，分别以《打造“‘大家小家’来通读”阅读品牌，服务“书香京城”建设》《深化“以书载道”，推进大中小学思政教育一体化建设》《传承·创新·赋能——助力“书香京城”的实践与担当》为题，展示了“以文化人、以文育人”的精彩案例以及师生服务“全民阅读”建设所开展的专业实践和形成的学术成果。

为支持学校育人工作，学校离休老干部魏志刚教授，将收藏的商务印书馆1906年版国文课本、陕甘宁边区1944年版抗战小学课本、东北书店1949年版《毛泽东选集》等300余本珍贵版本的红色教育教材捐赠给学校。学校在马克思主义学院成立“魏志刚教授红色教育教材研究室”，专门开展红色出版文献的收藏、展示、研究等工作。

自2009年开始，学校始终积极发挥学科专业优势，建设“书香校园”，每年举办读书月活动，至今已是第16个年头。学校以覆盖出版全产业链的“书”为载体，形成“以‘书’载道 立德树人”特色思政文化工作品牌，通过“读好书、编好书、印好书、传好书”文化活动，坚定师生理想信念，内化、践行和弘扬社会主义核心价值观，增强师生行业认同和文化责任使命。

会上还发布了《“以书载道 以文化人”北京印刷学院2025年读书月活动方案》，介绍学校开展“书香校园 共享阅读”校园读书活动、“书香致远 阅行合一”大中小学思政教育一体化建设活动、“书香京彩 阅见未来”服务“书香京城”建设文化实践活动情况。

来源：北京印刷学院微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)

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