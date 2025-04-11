新华社北京4月11日电 记者11日从教育部获悉，教育部近日印发通知，公布河北、江苏、河南等地查处中小学违规办学行为的典型案例，并就进一步规范基础教育办学行为提出要求。

公布案例涉及提前开学、违规补课等问题，涉事省份教育部门对相应学校给予全省通报批评、取消评优评先资格、取消荣誉称号，对学校主要负责人给予免职等处理。

通知指出，中小学在校时间过长、节假日补课等不规范办学行为严重影响学生身心健康和教育形象。各地要牢固树立“育人为本、健康第一”的理念，深化依法治教，依法治校，保障学生合法休息权益。

通知要求各地深刻吸取被查处学校的教训，充分认识违规补课、侵占学生休息时间的危害；将合理安排中小学生在校作息时间、充分保障学生睡眠和自主学习互动时间作为“底线”，将禁止法定节假日、寒暑假集中补课或变相补课作为“红线”；严肃追责问责，对查处不力、敷衍塞责的地方，顶风违规、屡禁不止的学校和责任人，予以相应处理和处分。

同时，教育部还统一公布了各省（区、市）教育行政部门中小学规范办学行为投诉举报电话和电子邮箱等，接受社会监督。

(责编：卫嘉、白宇)