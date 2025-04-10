王艺晨

王艺晨表演时照片。

作者供图

提到爱尔兰，人们总在脑海中浮现出绿色小岛、踢踏舞、小红莓乐队……但是对于在爱尔兰留学7年的我来说，读博和音乐是两个主要标签。

爱尔兰有独特的现场表演文化。在街头大大小小的餐厅、酒吧里总是能见到乐队，有背着吉他的个人乐队，也有带着小提琴、爱尔兰手鼓的3到4人传统乐队。在科克最有名的爵士音乐节上，还有带着架子鼓、圆号、单簧管的5到6人乐队。我听了许多次现场表演，沉浸在音乐中，逐渐萌生了组建一个唱中文歌乐队的想法。

一个偶然的机会，在好友邵德成的个人音乐独奏会上，我跟他聊起了我的想法。他是音乐专业的在读博士，并且有着丰富的钢琴表演经验，我们俩一拍即合，觉得可以尝试在爱尔兰表演中文歌曲，让中文歌被唱响在爱尔兰。至此，键盘手和主唱就确定是我俩了。我的另一位好友尹昱萍听完我们的想法，很期待也能加入，帮我们进行日常的视频拍摄，沟通表演场地合作等事宜，就这样，她成为了乐队的经理人。最后需要找到一个在乐队中至关重要的角色———吉他手，我们在中国同学的微信群里发布了招募信息，很多同学积极联系我们，原来有这么多人想在爱尔兰表演中文歌！

经过紧锣密鼓地准备，我们最终确定了乐队最后一位成员——吉他手胡柏。他在国内有丰富的现场表演经验，嗓音独特，面试的时候弹唱了一首《南山南》，听完我们都被感动了，民谣的故事感被演绎得淋漓尽致。

乐队全体人员集结，我们一起给乐队起了名字“你有故事吗（what’s your story）” 一个非常可爱的名字，这还是爱尔兰人常用的问候语。

学校支持我们，提供了音乐学院作为彩排地点。彩排的房间里有钢琴、架子鼓、麦克风、手鼓等，设备非常齐全。大家每天彩排都很兴奋，虽然住得远，去彩排需要“跋山涉水”，但是完全没有影响大家的热情。每天朝着目的地出发，回到家看到彼此微信步数超过1万，会心一笑。我们排练了很多中国同学耳熟能详的歌曲，也非常期待外国观众的反应。我们相信音乐不分国界，美好的旋律大家都会喜欢。

我们跟一家新开业的餐厅达成一致，在爵士音乐周（Jazz Week）期间进行我们乐队的首秀，那时科克会有许多人来旅游。

上台前，大家都非常紧张、忐忑，害怕场子热不起来。但事实证明，我们的担心完全多余。上台后，我先跟大家说这是乐队的第一次表演。

“我们是一支来自中国的年轻乐队。”

台下竟然爆发出热烈的掌声和欢呼声。

我说我们的乐队叫“what’s your story”，台下发出了一阵会心的笑声，紧张感就这样一点一点消失了，我们酣畅淋漓地表演了两个小时，越来越多的中国观众也加入了我们。在一首接一首耳熟能详的音乐感染下，大家热情似火，最后一首歌曲表演完，我们中有人热泪盈眶。

结束后，来自巴西的老板特地举杯感谢我们，他说：“我非常喜欢你们今天表演的音乐，这是我第一次听中文歌，很美！谢谢你们！”台下有一对爱尔兰夫妻听得聚精会神，我们专门调整了歌单，临时加了一首甜甜的《小酒窝》送给他们，他们非常开心，表演结束后来到台前，问我们下次的表演时间，想带朋友来听。

到现在，我们乐队已经表演了很多场中文歌曲。在爱尔兰，我们会继续发光发热，唱出青春风采。

（作者系爱尔兰科克大学经济学专业博士生）

(责编：郝孟佳、李昉)