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孙京爱

麦吉尔大学书画社成员活动合影。

本文图片均由受访者提供

袁易如参加手工活动时制作的瓶子挂牌。

龙涵徒步活动留影。

留学期间，参加学校兴趣社是很多中国学生扩大朋友圈、调节心情、提升技能的途径。在一场场手工、徒步、书画活动中，留学生活变得更加丰富多彩。不同国家的校园社团有何特色？参与其中有哪些收获？听听几名中国留学生分享自己的体验。

了解报名信息

对许多留学生来说，加入兴趣社的第一步是了解报名条件。在英国南安普顿大学攻读数字营销的袁易如参与了学校的手工社。她说：“这个社团在学校非常受欢迎，每次活动都需要提前报名，有时甚至需要抢名额。”

“加入手工社需支付2英镑，可以参加本学期的所有活动。”袁易如说，“手工社负责人每次提前将教学视频发送至邮箱，还会在现场提供免费的钩针材料，粗针、细针、纽扣等应有尽有。学校里部分兴趣社免费，部分付费也不会很贵。例如参加学校摄影社团需付15英镑，就可以在本学期使用全部的摄影器材。”

悉尼大学教育学专业的龙涵在了解本校徒步社情况后，加入了其中。龙涵说：“每周的徒步活动都会设置低中高不同难度等级，徒步路线包括城市街景、海岸线、林地山野等不同沿途风光类型，成员可以根据自身能力和喜好进行选择。”

加拿大麦吉尔大学书画社联席社长、计算机科学大二学生秦思涵说：“我们的社团叫‘麦吉尔书画社’，现有成员13人。每周末开设书法和国画的教学与练习。到了中国传统节日，比如春节、中秋等，我们会开展专场活动，用书法和国画进行节日创作，春节时还会售卖春联、福字，一起庆祝节日。”

“我们的成员老师都是麦吉尔大学的学生，之前有相关的学习经验，比如我是从6岁开始学习书法。如果有同学参加我们书画社的活动，需要一学期10加币的材料费，没有其他限制。我们欢迎所有对中国传统书画感兴趣的人来玩。”秦思涵说。

留学生可以通过哪些途径了解并加入各类兴趣社？普遍的情况是通过同学间的口耳相传。袁易如正是看到了室友们在手工社的作品后决定报名，龙涵加入徒步社也是听了朋友的推荐。很多社团还会在社交媒体平台上发布活动等宣传信息，如果发现有兴趣的也可以申请加入。

除此之外，留学生们还可以抓住每年迎新周的机会多多了解情况。迎新周时，很多兴趣社在学校的主干道摆摊，吸引往来同学。秦思涵说：“麦吉尔大学在秋季和冬季学期会有兴趣社活动夜，以展会的形式呈现各自特色，同学们可以和兴趣社成员直接对话。”

在活动中成长

参与兴趣社团不仅可以让留学生们找到志同道合的朋友，还会在一次次活动中促进个人能力提升。

对于秦思涵来说，参与书画社活动极大地锻炼了他的公众演讲能力和英语口语。在社团活动中，他要向学员介绍中国书画的历史文化、完成技巧，因而学习并掌握了很多新词汇。

担任联席社长后，秦思涵的时间管理、任务规划等能力也在进步。他说：“教学的时候，我的书法技能也在提高，有些以前悟不到的书法要领在这个过程中‘教学相长’了。”

在徒步社的一次次活动中，龙涵在大自然里找到了内心的平静。她分享道：“露营活动中，大家促膝长谈。领队还带着大家一起看星星，浩瀚星空让我意识到人类的渺小。”

龙涵说：“我第一次露营时不会搭帐篷，当时，徒步社社长耐心地将搭帐篷的技能传授给了我。后面的露营活动中，我也积极主动地帮助那些第一次搭帐篷的朋友们，将善意传递给下一个人。”

交流不同文化

在各类活动中，来自不同文化背景的学生通过共同的爱好聚集在一起，在不知不觉间增进了友情，也加深了对彼此文化的理解和尊重。

袁易如说：“刚来英国时，我多和中国的留学生在一起玩。后来，兴趣活动为我提供了结识不同国家同学的机会。在手工技能得到提升的同时，我的朋友圈也在扩大，课余生活变得丰富起来。”

秦思涵介绍说：“我们书画社的成员来自世界各地，经常会在日常聊天中讨论不同的文化知识。比如之前有一位学员是伊朗人，我们兴致勃勃地对比了汉语、波斯语、英语等语言的特点。社团提供了一个包容开放的平台，让各类想法得到积极交流。”

书画社推动了中国文化在校园里的传播。秦思涵说：“今年除夕夜，我们在学校摆摊卖春联时发生了一件事情。一名女生问我，能否为她和她的室友们写一副春联，里面包含她们的中文名字。有一名女孩不知道自己中文名字叫什么。她是一名扇舞舞者，我想了很久，为她起了名字‘叶舞翎’，并将其融入了春联祝福。春联写好后，我们每个人都很开心。这样的小事还有很多，越来越多人对我们的文化感兴趣。”

书画社也走出校园，将作品呈现给更多人看。“成员的书画作品数次去参展，反响不错。我们还与当地社区一起办过活动，面向本地市民教学书法，大家对我们的评价都很好，我们时常收到新活动的邀请。”

龙涵也有相似体会，她说：“社团内部的成员拥有各不相同的文化背景，这正是社团的一大魅力所在。在与大家交流的过程中，不仅能学到许多新知识，还会用不同的视角去看待问题。这种多元文化的碰撞，让每一次活动都充满惊喜和收获。”

(责编：郝孟佳、李昉)