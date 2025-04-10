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微型脑机接口能置于毛囊间读数据

2025年04月10日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：微型脑机接口能置于毛囊间读数据

　　美国佐治亚理工学院可穿戴智能系统和医疗保健中心携手韩国机构，开发出一种微型脑机接口，小到可置于头部的毛囊之间，未来有望造福残障人士。相关论文发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。

　　研究团队表示，这一成果加强了数字环境与物理环境之间的整合效果，为脑机接口在日常生活中的持续使用开辟了一条新途径。

　　过去几十年间，科学家已研制出各式各样的脑机接口。这些设备能读取用户的脑电波，并有效作出反应。例如，有些脑机接口可用于控制计算机屏幕上的光标，有些可选择想要按下的按钮。但这些设备的适用范围仍然有限，主要原因在于它们体积较大。

　　新研制出的脑机接口由带有微型尖刺的十字形树脂制成。当其置于用户的头皮上时，尖刺会轻微刺穿皮肤，读取信号。每款设备还与一根电线——“蛇形互连器”相连，最终连接到一台微处理器。微处理器负责将脑机接口提取的大脑信号无线发送给要控制的设备。

　　团队通过两种方式测试了他们的脑机接口系统。在第一个实验中，他们将用户的脑信号输送到运行电话应用程序的计算机上。在第二个实验中，他们将脑信号发送到用户佩戴的一副眼镜上，并用其来控制用户智能手机上的应用程序。测试结果显示，新系统捕捉信号的准确率约为96.4%，且能稳定运行长达12个小时。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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