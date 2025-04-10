原标题：“一根纱线”连起五位院士

一根细细的纱线，一头连着福建首个规模超万亿元的纺织鞋服产业；另一头牵动5位院士的心，带动多项高性能纺织面料技术取得突破，为国内一家锦纶龙头企业及上下游企业新增产值逾10亿元……

在不久前召开的福建省科协十届二次全委会上，记者了解到，入驻福建永荣锦江股份有限公司的中国纺织工程学会服务站（以下简称“学会服务站”），已从服务单个企业扩展为辐射全行业的纺织功能新材料产业研究院（以下简称“研究院”）。

目前，该研究院汇聚了50多位院士专家资源，开展协同攻关，成为福建省科协深入实施新时代人才强省战略，探索“高精尖缺”人才引培机制，因地制宜培育新质生产力的一个缩影。

破解人才引培难题

随着绿色纤维、智能纤维等新材料、新技术的应用，抗菌防晒、冰感凉爽等功能性产品成为纺织产业新增长点。产业转型升级急需高端人才支撑，打造高水平人才集聚平台是关键。

“我们发挥科协组织学科齐全、人才荟萃、联系广泛等独特优势，省、市、县（区）三级科协组织历经4年，积极推动中国纺织工程学会、福州新区管委会、永荣锦江公司，在学会服务站的基础上共建中国纺织工程学会纺织功能新材料产业研究院。”福建省科协学会学术部部长丁红萍说，依托这一高水平人才集聚平台，探索破解“高精尖缺”人才引培难题，引导其发挥区域性研发中心的带动作用，辐射全省乃至全国纺织行业发展。

该研究院负责人蔡涛介绍，在福建省科协的推动下，研究院面向龙头企业永荣锦江公司低碳化、数智化、高端化三大发展方向，有针对性地导入国家纺织产业开发中心、大连工业大学等机构的院士专家高端智力资源，组建“永荣股份锦纶产品开发技术创新联盟”，构建龙头企业主导、高校院所支撑、上下游配套企业协同的创新联合体，加快纤维源头创新，推动面料性能升级。

针对“锦纶高端纺丝油剂”等关键辅料受制于人的被动局面，永荣锦江公司联合中国纺织工程学会共同申报、实施“科创中国”高技术纤维与现代纺织产业科技服务团项目。该项目由中国纺织工程学会理事长伏广伟担任团长，中国工程院院士俞建勇担任首席专家，中国工程院院士王琪、中国科学院院士都有为、中国科学院院士朱美芳等5位院士领衔组织攻关。

同时，聚焦永荣锦江公司高分子材料、纺织工程等领域人才需求，该研究院从供给和需求双向发力，通过定向培养、专业培训等，创新人才评价激励制度和服务保障体系，形成“政府引导+企业主导+校企深度协同”的“高精尖缺”人才引培机制，成功引进穆相君、葛睿、陈伟等5位博士，助力企业科研团队建设。其中，陈伟获评为“福建省高层次人才C类”，穆相君、葛睿被授予“福州市高层次人才（E类）”称号。

构建人才“雁阵”格局

福建鼎旸信息科技股份有限公司建设薛永祺院士专家工作站，加快攻关低空遥感飞行安全保障系统等关键技术；福建省智联云供应链科技经济融合服务平台依托福建理工大学，联合省内37家企事业单位创新人才，借助人工智能、大数据等技术，打造下一代跨境电商产业……

目前，福建省科协坚持“不求所有、但求所用”的理念，聚焦数字、海洋等“四大经济”和支柱、新兴产业人才紧缺需求，积极打造院士专家工作站、科技经济融合服务平台、学会服务站、博士创新站、科技小院等创新人才集聚平台，构建与产业发展相衔接、富有福建特色的人才“雁阵”格局。

如以“院士专家八闽行”、重大战略咨询项目研究为抓手，福建省科协推动建设47个院士专家工作站，组织378人次院士开展6批69个战略咨询项目研究，组织178位院士对接364项企业技术需求。其中，联合福州市政府举办第二十四届省科协年会，推动院士专家与企业签约121项合作项目，合作金额近4亿元。

福建省科协党组书记、副主席游建胜表示：“福建省科协将按照福建省委、省政府和中国科协工作部署，持续推进‘引才聚才用才育才’机制创新，加大科技人才培育举荐、表彰激励等力度，吸引和集聚国内外院士专家来闽开展服务，推动科技创新与产业创新深度融合，促成一批协同攻关项目落地并加快形成新质生产力，为奋力推进中国式现代化福建实践汇聚智慧力量。”（记者 谢开飞 通讯员 吴海云 陈 晨）

(责编：郝孟佳、李昉)