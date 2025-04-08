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重庆启动促进农民工就近就业三年行动

预计每年新增30万人以上就近就业

2025年04月08日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆4月7日电  （记者刘新吾）《重庆市促进农民工就近就业三年行动实施方案（2025—2027年）》近日印发，明确实施十大专项行动精准促进农民工就近就业，2025年至2027年，预计全市每年新增农民工就近就业30万人以上。

　　在产业发展方面，实施就业容量拓展行动。重庆将全面落实社保补贴、税收优惠等政策，积极推广“直补快办”“免申即享”服务，稳定现有岗位。同时，大力发展生产性和生活性服务业，做大做强现代制造业集群，推动房地产和建筑业回升，并发展现代农业产业，每年计划新吸纳大量农民工就业。

　　在项目载体方面，实施就近岗位开发行动。通过实施以工代赈，挖掘农业农村基础设施等项目用工潜力，建设劳动密集型就业帮扶车间，对新认定的就业帮扶车间给予最高50万元/个的一次性建设补助。

　　劳务品牌培育行动将加快品牌提档升级，每年新培育市级劳务品牌10个以上，并给予最高50万元/个奖补。技能素质提升行动将完善终身职业技能培训体系，每年开展农民工职业技能培训3万人次以上，确保培训后总体就业率达60%以上。灵活就业支持行动将推动数字经济和实体经济深度融合，支持新业态发展，为符合条件的从业者提供灵活就业社会保险补贴。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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