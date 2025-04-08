福建漳州实施陪伴关爱困境儿童行动——

本报记者 刘晓宇

最近，步入大学校园的小洁（化名），特意给自己的“厝边妈妈”徐智心打了个电话：“妈妈，我顺利入学了，学的是护理专业，我希望和您一样，帮助更多的人！”电话那头，77岁的徐智心红了眼眶：“好好读书，妈妈们等你回来！”

家住福建省漳州市长泰区的徐智心，退休22年来，坚持从事资助贫困学生、帮扶困境家庭等公益服务。2024年，她又多了一重身份——“厝边妈妈”，在区妇联的牵线下，挂钩帮扶5名困境儿童。

身份多了一重，帮扶有啥变化？日常走访、端午共同做“福袋”、中秋陪伴制作月饼，“除了经济资助，还要为孩子们做好陪伴、加强心理扶持。”徐智心说，“小洁家中7口人，4口人有精神障碍，之前性格十分孤僻。”带小洁体验各类社交场景、提供安静的备考环境、寻找心理辅导老师……过去一年，徐智心没少在小洁身上下功夫，看着孩子逐渐开朗起来，对她的称呼也从“阿姨”变成“妈妈”，徐智心颇感欣慰。

“‘厝边’在闽南语中就是邻居的意思，我们通过各级妇联组织，广泛动员和走访，先后招募了3043名‘厝边妈妈’，一对一帮扶身边的困境儿童。”漳州市妇联副主席谷宇凤介绍，2024年，漳州市妇联启动实施“厝边妈妈”陪伴关爱困境儿童三年行动，为全市生活、学习、身心健康存在特殊困难的2421名困境、留守儿童配备“身边的妈妈”，多措并举帮助儿童健康成长。

又到下午放学时间，长泰区武安镇外武社区的“厝边妈妈驿站”格外热闹，孩子们下跳棋、绘画、做手工……社区党总支书记张荣珠正带着社区8名“厝边妈妈”辅导孩子们做手工。

外武社区有5200多人，是当地规模较大的老旧片区，其中20多名困境儿童需要关爱帮扶。“2020年，我们成立了468人的巾帼志愿服务队伍。2024年，又择优选拔了数十名‘厝边妈妈’，与困境儿童结对，提供生活照料、学业辅导、关爱陪伴、家教指导、困难帮扶、权益保护等志愿服务。”张荣珠介绍。眼下，占地200多平方米的外武社区金座呈景小区一楼的公共空间，成为社区知名的“厝边妈妈驿站”，手工室、图书角、心理沙盘等一应俱全。

“我们将持续关心关爱留守困境儿童，用心用情守护孩子们健康成长，办好服务妇女儿童和家庭民生实事。”漳州市妇联主席陈群霞说。

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)