原标题：多环节提高人岗适配度

今年以来，我国整体经济发展态势向新向好，国家出台了一系列刺激经济和扩大就业的政策，客观上为高校毕业生就业提供了有利契机。近日，全国高校毕业生等青年就业创业工作视频会议在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，更加注重面向重点领域、重点行业拓展岗位，在推动产业发展中开发新的就业增长点。教育部办公厅近日也发布《关于开展2025届高校毕业生“春季促就业攻坚行动”的通知》，打响了促进高校毕业生高质量充分就业的攻坚战。笔者在调研中发现，促进高质量充分就业，关键在于解决“人岗不匹配”的结构性就业矛盾，这是当前高校毕业生就业工作的重点和难点。

分析人岗匹配问题，需分别从用人单位与劳动者两个主体入手。对用人单位而言，人岗匹配主要指学历匹配、专业匹配及能力匹配。其中，学历匹配是从教育水平角度出发，指岗位对学历的需求与任职者实际学历一致；专业匹配是从知识需要角度出发，指任职者的专业背景符合岗位对特定知识技能的需求；能力匹配则是从胜任力角度出发，指任职者实际能力水平符合岗位需求。从劳动者角度来看，人岗匹配除了以上几方面，还包括个人兴趣、劳动报酬期待、未来发展前景与工作内容、薪资待遇和职业发展空间等要素的匹配。有学者基于2003—2021年全国高校毕业生就业状况调查数据的研究发现，我国高校毕业生就业中，学历与岗位要求一致的比例从2003年（62.3%）开始呈现先降后升态势，到2021年已超过70%，学历不匹配群体中过度教育比例约为15%。从专业匹配来看，2003—2021年专业不对口比例在30%至50%之间浮动，2021年约为40%。

本质上，不论是学历匹配还是专业匹配，都是基于外部“信号”的判断，而能力与志趣等质量性因素的匹配，才是人岗匹配的核心内涵。但在招聘阶段，用人单位缺乏对求职者实际能力的有效判断依据，只能借助外显信号判断匹配度，造成了潜在的“能力不匹配”；而求职者也因对岗位实际工作缺乏了解，倾向于优先依据单位性质、薪资待遇等外显条件筛选就业岗位，而非真正依据自身兴趣和志向来选择，造成了潜在的“志趣不匹配”。因此，高校、毕业生和用人单位等需共同重审“人岗匹配”的含义，在此基础上多方联动，打破用人单位和求职者之间的信息壁垒，促进毕业生就业的“内涵式”人岗匹配。

从能力匹配角度来说，在新技术发展与新经济形势下，各方需调整对高校毕业生的能力期待，明确高校与企业在高素质劳动者培养中的责任。关于高校毕业生就业质量的一个常见矛盾是：高校培养的人才在市场上不适用，市场急需的人才在高校中找不到。因此，高校必须根据市场需求调整专业设置，强调“市场接轨、专业对口”，订单班、定向生等培养模式与产业特色专业、学院等应运而生。但什么是“市场需要的人才”？是掌握了当前岗位所需的知识和技能、入职即能上手的“专门”人才，还是具备更强学习能力、更大发展潜能的“通用”人才？这涉及高校人才培养中的“通”“专”之辩，更涉及高校与用人单位在劳动者终身发展中的分工问题。高校在人才培养过程中，需平衡好理论学习与实践应用的关系，用人单位也应处理好“用人”和“育人”的关系。高校应着重夯实学生的通用性基础知识、培养面向实际问题解决的专业能力和可迁移能力、提高科学与人文素养，为其终身学习与发展奠定基础。企业则应发挥在劳动者终身发展中的作用，积极参与高校人才培养工作，重视加强在职员工职业技能培训。高校学生要在打牢知识基础的同时，利用各方面资源更新、完善知识结构，提高对实际问题的感知力和分析解决问题的能力，也要重视其他通用能力与学习能力的发展。

从志趣匹配角度来说，全社会应协同营造“无偏见”就业环境，帮助学生牢固树立正确就业观。当前高校毕业生就业市场上存在一些偏见偏好，如用人单位过于关注学生的第一学历，毕业生过于关注用人单位性质、部门、所在地等。说到底，这些都是“学历歧视”与“职业层次歧视”的体现，无疑会影响毕业生就业选择，形成对高薪、所谓光鲜职业的过分追求。只有在全社会树立“职业无贵贱，劳动受尊重”的共识，才能推动高校将职业规划与观念引导落到实处，激发和鼓励学生将个人发展与国家民族命运紧紧联系在一起，以择业新观念打开就业新天地。此外，用人单位也应设计合理的职业发展阶梯，为不同岗位员工规划合理发展路径，在招聘时向毕业生客观呈现发展前景，以吸引志趣相投的毕业生前来应聘。

在求职就业环节实现人岗匹配，信息畅通是关键。这需要高校、行业与政府多方联动，为毕业生和用人单位提供针对性支持。实际上，教育部、各高校已做出了多方面努力以减小求职招聘中的信息差，如“千校万企供需对接会”、校园招聘会、高校“访企拓岗”行动等。但能力与志趣匹配之难，既在于缺乏能够有效表征毕业生真实能力和志趣的评价工具，也在于用人单位无法在短时间内展示岗位的真实需求与发展前景。笔者建议，可借今年教育部升级建设智能化国家大学生就业服务平台之契机，利用人工智能技术，为高校和用人单位开发有效促进人岗匹配的工具。例如，平台在高校及学生端，整合学生各方面学习和实践数据，开发学生个人能力发展画像；在用人单位端，帮助企业动态梳理工作内容，识别对底层知识与能力的要求，构建岗位胜任力图谱；最终，依托平台的匹配算法，向毕业生和用人单位进行精准推荐。当然，除加强智能工具开发外，还需加强制度建设，进一步完善国家资历框架，探索制定各行业专业人才能力标准体系，开发面向广大劳动者的通用能力评价工具，为用人单位提供更加科学有效的“能力信号”。用人单位也需创新招聘考核方式，破除“唯学历”“唯名校”“唯证书”的痼疾，科学运用新技术提高人才识别和选拔效率。

（作者：郭菲，系清华大学教育研究院高等教育研究所副所长）

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