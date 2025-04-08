原标题：教师改进教学有了新工具

这是在浙江省宁波市海曙区镇明中心小学开展的一节习作教学课：任课教师引导学生分享自己观察到的自然景物变化，课堂气氛热烈，学生积极举手发言。坐在教室后排的观课教师们认真记录课堂上的每一个细节。

与日常课堂不同的是，这堂课上多了一位“AI教研员”。原来，自2024年4月以来，该校作为华东师范大学课程与教学研究所推出的高品质课堂分析AI Classroom赋能教学变革项目成员校，在课堂观察与AI分析的有机融合中，积极探索人工智能赋能精准教研。

课程结束后，观课教师指出，尽管课堂非常热闹，但在学生习作能力进阶方面的实际效果并不如预期，在20分钟的教学过程中，真正能促进学生写作技能提升的环节并不多。

与此同时，一份基于人工智能的课堂诊断报告也出炉了。这份报告通过智能设备对课堂全程的数据采集与分析，从多个维度呈现了教学过程中存在的问题。

通过比对观课教师的感受与AI报告，诊断报告精准地指出了课堂上教学环节时间分配不合理、学生参与度不均衡、提问方式限制学生思维深度等问题。

面对这些问题，教研组与任课教师迅速行动起来，针对具体内容进行研讨，制定出改进方案：重构教学环节、提高教学效率，将碎片化互动整合为结构化的学习块面，让学生有更多时间进行深度思考和写作练习；设计分层提问策略，确保每个学生都有平等的发言机会，避免课堂对话集中在少数学生身上；引入更多开放式提问，鼓励学生自主表达观点，并采用“回音式追问”，激发学生的思维活力，让课堂对话更加深入、立体。

再一次上课时，任课教师进行了新的教学尝试。这一次，观课教师们明显感受到课堂的变化：学生们在写作实践环节更加专注，思维更加活跃，课堂互动更加有序和高效。最新的AI课堂诊断报告也显示，教学环节的时间分配更加合理，学生参与度显著提升，课堂对话呈现出积极的“网状互动”特征，学生们的推理性回答和创意表达都有了明显进步。

“我们参考高品质课堂智能诊断分析报告，并非为了简单替代原有的教研模式，而是希望借助‘数据+证据’的课堂智能诊断分析，构建起从‘听评课’到‘课堂分析’再到‘数课’的另一有效诊断途径。”宁波市海曙区镇明中心小学校长杨宏表示，这种方式更有助于青年教师的成长。

在镇明中心小学，AI赋能的课堂教学探索并不仅局限于语文学科。数学教师利用AI智能题库实现分层推送，满足不同学生的学习需求；科学教师借助AI模拟实验环境，增强学生的实践动手能力；英语教师则通过AI语音识别技术，提升学生的口语表达水平……

“借助AI赋能的精准教研，教师们能够更加科学地调整教学策略，优化课堂教学。”杨宏说，“这种结合了传统听课与人工智能数据报告的教研方式，不仅为教师的教学提供了有力支持，也为学生学习创造了更好的条件，共同推动着学校教育向更加智能化、个性化的方向发展。”

“AI赋能的精准教研为教师们提供了一种全新的教学改进工具，让教学不再仅仅依赖于教师的经验和直觉，而是借助数据和科学分析，更有效地提升教学质量。”杨宏表示，“尽管如此，教师的教学智慧和人文关怀依然是课堂中不可或缺的重要因素，教师应将AI技术与自身专业素养相结合，更好促进学生全面发展。”

（记者 靳晓燕 通讯员 徐维尔）

(责编：李昉、郝孟佳)