打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

AI赋能精准教研

教师改进教学有了新工具

2025年04月08日08:37 | 来源：光明日报
小字号

原标题：教师改进教学有了新工具

这是在浙江省宁波市海曙区镇明中心小学开展的一节习作教学课：任课教师引导学生分享自己观察到的自然景物变化，课堂气氛热烈，学生积极举手发言。坐在教室后排的观课教师们认真记录课堂上的每一个细节。

与日常课堂不同的是，这堂课上多了一位“AI教研员”。原来，自2024年4月以来，该校作为华东师范大学课程与教学研究所推出的高品质课堂分析AI Classroom赋能教学变革项目成员校，在课堂观察与AI分析的有机融合中，积极探索人工智能赋能精准教研。

课程结束后，观课教师指出，尽管课堂非常热闹，但在学生习作能力进阶方面的实际效果并不如预期，在20分钟的教学过程中，真正能促进学生写作技能提升的环节并不多。

与此同时，一份基于人工智能的课堂诊断报告也出炉了。这份报告通过智能设备对课堂全程的数据采集与分析，从多个维度呈现了教学过程中存在的问题。

通过比对观课教师的感受与AI报告，诊断报告精准地指出了课堂上教学环节时间分配不合理、学生参与度不均衡、提问方式限制学生思维深度等问题。

面对这些问题，教研组与任课教师迅速行动起来，针对具体内容进行研讨，制定出改进方案：重构教学环节、提高教学效率，将碎片化互动整合为结构化的学习块面，让学生有更多时间进行深度思考和写作练习；设计分层提问策略，确保每个学生都有平等的发言机会，避免课堂对话集中在少数学生身上；引入更多开放式提问，鼓励学生自主表达观点，并采用“回音式追问”，激发学生的思维活力，让课堂对话更加深入、立体。

再一次上课时，任课教师进行了新的教学尝试。这一次，观课教师们明显感受到课堂的变化：学生们在写作实践环节更加专注，思维更加活跃，课堂互动更加有序和高效。最新的AI课堂诊断报告也显示，教学环节的时间分配更加合理，学生参与度显著提升，课堂对话呈现出积极的“网状互动”特征，学生们的推理性回答和创意表达都有了明显进步。

“我们参考高品质课堂智能诊断分析报告，并非为了简单替代原有的教研模式，而是希望借助‘数据+证据’的课堂智能诊断分析，构建起从‘听评课’到‘课堂分析’再到‘数课’的另一有效诊断途径。”宁波市海曙区镇明中心小学校长杨宏表示，这种方式更有助于青年教师的成长。

在镇明中心小学，AI赋能的课堂教学探索并不仅局限于语文学科。数学教师利用AI智能题库实现分层推送，满足不同学生的学习需求；科学教师借助AI模拟实验环境，增强学生的实践动手能力；英语教师则通过AI语音识别技术，提升学生的口语表达水平……

“借助AI赋能的精准教研，教师们能够更加科学地调整教学策略，优化课堂教学。”杨宏说，“这种结合了传统听课与人工智能数据报告的教研方式，不仅为教师的教学提供了有力支持，也为学生学习创造了更好的条件，共同推动着学校教育向更加智能化、个性化的方向发展。”

“AI赋能的精准教研为教师们提供了一种全新的教学改进工具，让教学不再仅仅依赖于教师的经验和直觉，而是借助数据和科学分析，更有效地提升教学质量。”杨宏表示，“尽管如此，教师的教学智慧和人文关怀依然是课堂中不可或缺的重要因素，教师应将AI技术与自身专业素养相结合，更好促进学生全面发展。”

（记者 靳晓燕 通讯员 徐维尔）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部