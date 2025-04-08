未成年人触网年龄小、面临风险大，怎么解？

本报记者 金 歆 杨 昊 董映雪

徐 骏作（新华社发）

触网年龄更小、网络社交更频繁、上网“冲浪”比家长更熟练，一言不合就被“开盒”、智能手表部分功能诱导沉迷、平台青少年模式体验不佳——涉及未成年人网络使用的新现象、新问题在网上引发热议。清朗未成年人网络环境、护航未成年人健康成长，牵动千家万户。越是面临新情况、新问题，越需要社会各方携手织密防护网。

为智能终端设备立规矩、定标准

前段时间，某款儿童智能手表曾被家长投诉“内置APP诱导消费”，有关部门依法对其作出处理。该公司发布公告，下架相关APP并进行排查。

面对新情况，儿童智能设备怎么管？治理涉未成年人网络乱象，特别是针对智能设备出现的新问题，监管力度持续加大。2024年7月，中央网信办开展为期2个月的“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，其中明确“儿童智能设备”为整治重点，包括设备对第三方APP提供的信息内容审核把关不严，存在不良导向内容和以积分排行、功能解锁、背景更新等为名，诱导未成年人过度消费等。

“专门供未成年人使用的智能终端产品应当具有有效识别违法信息和可能影响未成年人身心健康的信息、保护未成年人个人信息权益、预防未成年人沉迷网络、便于监护人履行监护职责等功能”“智能终端产品制造者应当在产品出厂前安装未成年人网络保护软件，或者采用显著方式告知用户安装渠道和方法”……2024年1月实施的《未成年人网络保护条例》，就以专门条款规定了供未成年人使用的智能终端产品的相关要求。

对外经济贸易大学法学院副教授许可说，《未成年人网络保护条例》的要求非常明确，下一步各部门要及时完善相关规范，为清朗网络环境立规矩、定标准。

行业规范和网络素养课程要“跟得上”

营造统一规范的行业生态，有利于从源头减少网络乱象。一些部门和行业组织已经做出尝试。中国青少年研究中心少年儿童研究所副所长张晓冰表示，要推动行业自律，加强行业审核与监管，制定相关行业标准，分类出台青少年模式相应的建设标准等。

2024年11月，国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》，提出未成年人模式建设的整体方案，鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等，共同参与未成年人模式建设，将分散的功能集成化，将分段保护一体化，筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。

中国网络安全产业联盟组织制定的《儿童智能手表个人信息和权益保护指南》提出，儿童手表制造者需要考虑在监护人控制应用程序中设置足够的功能，以确保监护人能够对儿童智能手表的特定操作进行适当控制，如交友功能、应用内付费、内容发送等。

“目前儿童智能设备使用的‘监督权’更多还是在家长，及时发布和更新指南很有必要，让家长更了解儿童智能设备，正确帮助未成年人使用。”中国互联网协会法工委副秘书长胡钢说。

同时，专家表示，符合当前未成年人上网特点的网络素养课程也应加快建设。

建议在未成年人中开展“熄屏24小时”行动、把“干净”的手机还给孩子、满足乡村孩子对AI课的需求……今年全国两会，不少代表委员围绕未成年人上网用网问题积极建言献策。另外，针对人工智能发展产生的信息伪造等问题，不少成年人都感到“难以分辨”，网络素养课程更应聚焦热点，帮助未成年人找到与智能时代匹配的相处之道。

合理的陪伴引导合理的需求

面对网络暴力等极端个案，一些家长出于担心要求孩子“避网不上”。

“如今的未成年人，在网络环境下成长，也依靠网络进行社交与创作。”中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员叶俊认为，家长不能“谈网色变”，要正视未成年人的合理用网需求。

中国社会科学院新闻与传播研究所等发布的《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2024）》显示，2020年以来，利用网络搜索解决现实问题的未成年人比例明显上升，使用音频或视频等进行网上创作的比例逐年增加。网络，成为未成年人学习生活、社交表达的重要场所。

堵不如疏，家长在引导未成年人健康上网方面承担关键角色。叶俊建议，家长不妨树立“陪伴式上网”理念，通过合理的陪伴，帮助未成年人规划上网时间、把关内容，刚刚触网时全程陪伴，独立上网后引导式陪伴，随着孩子年龄增长逐步转变为沟通式陪伴。

“家庭、学校、社会、平台等应当进一步凝聚共识，研究如何协调好未成年人安全上网与发展收益、未成年人网络保护与平台健康可持续发展的关系，多方面完善未成年人网络保护工作体系。”中国政法大学未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁表示。

《 人民日报 》（ 2025年04月08日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)