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重庆高新区：给课堂装上“智慧引擎”

2025年04月07日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：重庆高新区：给课堂装上“智慧引擎”

　　 “同学们，今天我们做随堂练习，接下来请大家在点阵纸上写出主观题的答案……”日前，在重庆科学城含谷中学校七年级（1）班的数学课上，教室前方的电子大屏上，远端的主讲教师正通过高清直播进行授课。

　　 主讲老师布置作业的话音刚落，学生们便开始在纸上作答，现场辅助教师则手持平板电脑在学生间巡视指导。

　　 学生们提交答案后，不到一分钟，电子大屏上就显示出作业统计数据：完成率100%，正确率87%，错误率13%。紧接着，主讲老师随机调出一份有误的答案进行讲评，让学生很快明白错答的原因。

　　 如今，这样的“双师课堂”在重庆高新区的中小学已成为常态。这背后是重庆高新区对教育变革的积极探索与实践。

　　 近年来，重庆高新区大力实施“新智慧教育”，创新构建从学生到课程数字教育变革体系。“双师课堂”正是在这个架构下打造的一个智慧课堂场景。

　　 “去年开始，我们引进‘点阵笔’智慧教育系统，如今在初中一、二年级进行试点。学生在印有点阵的纸张上书写，书写时笔尖附近的摄像头会识别纸张上的点阵码进行定位，并实时记录书写痕迹。这些数据会被收集分析，不仅能快速统计作业完成率和正确率，还能为教师了解学生学习情况提供详细依据，让教学更具针对性。配合‘双师课堂’教学模式，课堂教学质量提升明显。”重庆科学城含谷中学校党支部书记、校长张国雄说。

　　 在重庆大学城人民小学的课堂上，数字教育变革也已悄然发生。老师通过智慧黑板，将抽象难懂的几何图形通过切割变形、移动重组等方式，直观形象地呈现给学生。学生们还可以自己动手，将所画的平面图形进行任意角度的旋转，得到对应的立体图形。

　　 “智慧教育已应用在日常教学的方方面面。”重庆大学城人民小学党总支书记潘德梁说，以教学运用为例，借助智慧教育平台的大数据功能，学校可记录下学生的学习习惯、兴趣爱好、作业完成、学习时长等情况，方便教师精准把握学生学情，及时调整教学策略，从而实现教师更精准地教，学生更个性地学。

　　 当前，重庆高新区已实施500多个信息化项目，完成全部40所学校“万兆进校”光纤改造，实现校园无线网络100%全覆盖。重庆高新区还构建了“一体+两翼”新智慧教育“五学课堂”，通过加强“双师课堂、AI数字孪生课堂、互动课堂”课例研究，探索课前、课中、课后一体化的自主、合作、探究的教学模式，不断促进教学质量提升。

　　 （记者 张国圣 李宏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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