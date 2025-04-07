打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

守护“校园餐”，要严查更要严管（专家观点）

韩永红
2025年04月07日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“校园餐”承载着千家万户的牵挂，关乎青少年的健康成长，能不能吃得好、吃得饱、吃得健康，是家长眼中的头等大事。

　　当前“校园餐”暴露的种种问题，折射出制度执行与监督机制的双重短板。守护“校园餐”，既要严查，更要严管。让每一分钱伙食费都吃进学生嘴中，是确保校园食品安全的基本保障，切忌将“校园餐”当作“自家餐”，更不能当作“唐僧肉”。

　　守护“校园餐”，要建立系统的管理制度。从教育行政部门入手，加强日常检查督导，建立“家长膳食委员会—家长—学生—社会爱心人士”监督评估组织等，分别从不同角度对校园餐监督管理；要紧盯食材采购、配送、查验、贮存、加工制作等关键环节，加强规范化、精细化管理，严格执行经费管理制度，健全安全风险防控体系；要严格落实校长老师、食堂经营管理人员、家长代表、学生“四方同餐”制度；探索科技手段在校园餐质量监督管理中的应用，推动学校食堂“明厨亮灶”监管平台建设；要严肃查处各类“校园餐”问题，压紧压实各方责任，聚焦突出问题，露头就查、严格问责，绝不姑息。

　　（作者为山西省法学会监察法学研究会会长、山西财经大学副教授）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月07日 10 版）

(责编：杨光宇、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部