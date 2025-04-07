韩永红

“校园餐”承载着千家万户的牵挂，关乎青少年的健康成长，能不能吃得好、吃得饱、吃得健康，是家长眼中的头等大事。

当前“校园餐”暴露的种种问题，折射出制度执行与监督机制的双重短板。守护“校园餐”，既要严查，更要严管。让每一分钱伙食费都吃进学生嘴中，是确保校园食品安全的基本保障，切忌将“校园餐”当作“自家餐”，更不能当作“唐僧肉”。

守护“校园餐”，要建立系统的管理制度。从教育行政部门入手，加强日常检查督导，建立“家长膳食委员会—家长—学生—社会爱心人士”监督评估组织等，分别从不同角度对校园餐监督管理；要紧盯食材采购、配送、查验、贮存、加工制作等关键环节，加强规范化、精细化管理，严格执行经费管理制度，健全安全风险防控体系；要严格落实校长老师、食堂经营管理人员、家长代表、学生“四方同餐”制度；探索科技手段在校园餐质量监督管理中的应用，推动学校食堂“明厨亮灶”监管平台建设；要严肃查处各类“校园餐”问题，压紧压实各方责任，聚焦突出问题，露头就查、严格问责，绝不姑息。

（作者为山西省法学会监察法学研究会会长、山西财经大学副教授）

《 人民日报 》（ 2025年04月07日 10 版）

(责编：杨光宇、孙竞)