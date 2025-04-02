人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，中央民族大学教育学院党委书记闫建敏接受人民网专访。

中央民族大学教育学院党委书记闫建敏接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

闫建敏说：“为完善人才培养与经济社会发展需要适配的机制，对于高校而言，一是要强化学科专业结构的动态调整机制，二是要扎实推进招生-培养-就业联动机制，三是要深化人才培养模式改革，着重培养学生的实践能力、创新精神与创业能力。”

面对DeepSeek等人工智能新技术、新业态对高等教育带来的机遇与挑战，闫建敏认为，从智能学习系统为学生提供精准个性化学习内容，到教辅系统助力教师教学工作，再到数智化办公系统提升高校治理效能，人工智能正在全方位、深层次融入到高等教育的各个环节。

闫建敏表示，人工智能素养和信息素养将成为高等教育培养各类人才核心素养的必要组成部分，高等教育未来应着力培养能够引领智能时代的个性化、创新型人才。同时，面对人工智能伦理风险，应加强科技伦理教育和人文精神熏陶。

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