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李岩：加强拔尖创新人才培养 推动传统产业数字化转型 

2025年04月02日14:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，北京联合大学特殊教育学院党委书记李岩接受人民网专访。

北京联合大学特殊教育学院党委书记李岩接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

北京联合大学特殊教育学院党委书记李岩接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

李岩介绍，北京联合大学特殊教育学院致力于培养特殊教育教师及听障视障人才，特殊教育专业毕业生成为北京市特殊教育师资的主要力量来源。

在谈及学校优势和成果时，李岩表示，学院开创面向视障大学生的中医针灸推拿学专业硕士点，增设盲文教育方向，提升残疾人教育层次。在中国残联指导下，建成千万级盲文语料库，推动《国家通用盲文方案》规范化，在盲文研究和标准化上实现重大突破。

“高校培养大学生解决问题的能力，是推动传统产业数字化转型的核心动能。”李岩表示，培养“具有问题意识、拥有解决问题能力的创新型人才”是高频话题，高校作为基础研究和原始创新的核心阵地，应当承担起培养这类人才的责任，这对于提升国家科技竞争力、推动产业数字化转型、促进教育革新、实现科技自立自强以及应对全球性挑战具有关键作用。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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