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李彦：依托技术革新 塑造产业变革下育人新格局

2025年04月02日14:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，天津城市职业学院党委书记李彦接受人民网专访。

天津城市职业学院党委书记李彦接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

天津城市职业学院党委书记李彦接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

李彦表示，近年来，我国对职业教育的重视程度日益增加。职业教育以产教融合、校企合作、工学结合、知行合一为特点，学校不断实践和深化这些理念，使学生获得丰富多元的学习经历与职业实践体验。

“职业教育正在以更开放的姿态拥抱技术革新，构建适应产业变革的育人新生态。”李彦指出，职业教育已成为经济社会发展的重要动力，特别是在人工智能赋能的过程中，职业教育紧密对接市场需求和技术进步，培养了大量具备创新能力的人才。

“我校订单班模式既基于企业、行业人才需求，又注重学生的终身学习和职业发展。”李彦介绍，订单班培养模式将岗位技能培训和学生的长期职业发展能力相结合，强调全面的知识体系构建和人格塑造，避免人才培养的工具化。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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