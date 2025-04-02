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张贺忠：深化产教融合 推动职业教育高质量发展

2025年04月02日14:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会日前在湖北武汉举办。会上，天津职业技术师范大学党委学工部副部长张贺忠接受采访。

天津职业技术师范大学党委学工部副部长张贺忠接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

天津职业技术师范大学党委学工部副部长张贺忠接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

张贺忠介绍，天津职业技术师范近年来重点推进五项创新举措：一是探索新工科建设，以智能制造工程、自动化等专业为试点，打造“EPIP”（工程实践创新项目）教育教学模式；二是开设学科课程论课程，结合人工智能技术，丰富职教特色教学资源；三是实施“智能+教育教学”提质升级，前瞻布局新兴专业，推动数智化课程建设；四是构建“五融合六能力”一体化实践教学体系，强化学生实训能力；五是组建工程实践创新人才培养实验班——“冠军班”，以赛促学，培养特色技能人才。

在促进毕业生高质量就业方面，张贺忠表示，天职师大实施“四实”举措，包括压实就业责任、建优职教师资市场、服务西部职业教育等。

“学校始终以社会需求为导向，推动人才培养与就业协同发展，毕业生已成为全国职业院校选拔师资的首选。”张贺忠表示，未来天津职业技术师范大学将继续深化产教融合，为职业教育高质量发展贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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