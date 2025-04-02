打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

王罡：精准对接企业需求 促进毕业生高质量充分就业

2025年04月02日11:07 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，天津城建大学校党委副书记王罡接受人民网专访。

天津城建大学校党委副书记王罡接受人民网专访。人民网记者 任峰涛摄

天津城建大学校党委副书记王罡接受人民网专访。

王罡表示，学校始终将服务区域经济社会发展作为重要使命，通过“政策支持、资源整合、创新实践”等形式协同发力，有效促进毕业生高质量充分就业。

对于如何优化人才培养结构？王罡介绍，学校结合产业需求，及时更新专业主干课程，融入行业前沿知识与技术，确保学生所学知识的时效性与实用性；大力增加实习实践课程比重，让学生在模拟真实工作场景中锻炼专业技能，提升解决实际问题的能力。

“为精准对接企业需求，学校开展了‘访千企、解难题’活动，建立‘企业出题、师生解题’的育人机制。”王罡表示，学生在校企双导师指导下，为企业解决实际问题，真正做到学以致用。学校还根据国家、地方重大战略需求调整专业设置，新增人工智能、智能建造、智能制造等新兴专业，停办不适应产业需求的专业，确保人才培养与市场需求同频共振。

在就业资源拓展方面，王罡介绍，学校通过建立动态可视化企业数据库，精准对接企业需求，开展“一届三季”招聘护航行动。2024年，学校举办线上线下招聘会731场，吸引7947家用人单位提供18万个岗位。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部