人民网武汉4月2日电 以“数智未来 新质成长”为主题的2025高等教育人才培养与就业发展研讨会近日在湖北武汉举办。会上，天津城建大学校党委副书记王罡接受人民网专访。

天津城建大学校党委副书记王罡接受人民网专访。

王罡表示，学校始终将服务区域经济社会发展作为重要使命，通过“政策支持、资源整合、创新实践”等形式协同发力，有效促进毕业生高质量充分就业。

对于如何优化人才培养结构？王罡介绍，学校结合产业需求，及时更新专业主干课程，融入行业前沿知识与技术，确保学生所学知识的时效性与实用性；大力增加实习实践课程比重，让学生在模拟真实工作场景中锻炼专业技能，提升解决实际问题的能力。

“为精准对接企业需求，学校开展了‘访千企、解难题’活动，建立‘企业出题、师生解题’的育人机制。”王罡表示，学生在校企双导师指导下，为企业解决实际问题，真正做到学以致用。学校还根据国家、地方重大战略需求调整专业设置，新增人工智能、智能建造、智能制造等新兴专业，停办不适应产业需求的专业，确保人才培养与市场需求同频共振。

在就业资源拓展方面，王罡介绍，学校通过建立动态可视化企业数据库，精准对接企业需求，开展“一届三季”招聘护航行动。2024年，学校举办线上线下招聘会731场，吸引7947家用人单位提供18万个岗位。

(责编：李昉、熊旭)