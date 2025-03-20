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350余家企业带来1.97万余岗位！北航开启“春招”首场双选会

2025年03月20日13:29 | 来源：人民网-教育频道
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双选会现场。郑爽 摄
双选会现场。郑爽 摄
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人民网北京3月20日电 “我学电子信息工程专业，简历不知道是否足够有针对性？”“您这家企业提供的‘六险一金’是指哪六险，有没有租房补贴？”19日，北京航空航天大学举办2025年春季首场大型综合双选会。现场，350余家企事业单位展台整齐排列，学生们手持精心准备的简历，与感兴趣的企业单位现场交流。

据了解，本次招聘会吸引了来自北京、上海、广东、江苏等地的校招企业，带来1.97万余个就业岗位，涵盖央国企、民营企业、事业单位等，岗位涉及制造、信息技术、教育、金融等16个行业。

北京航空航天大学学生中心主任纪一鹏告诉人民网记者，为了进一步助力毕业生的求职竞争力，学校今年特别设置“就业嘉年华”活动，提供职业形象体检、简历诊断、模拟面试等服务专区。同时还利用人工智能技术赋能就业工作，为毕业生精准推送岗位，提供具有针对性的咨询与指导。

今年，北航共有9000余名应届毕业生。纪一鹏介绍，学校始终精准开展就业服务，引导毕业生到国防科技、国民经济、科学研究、重点新兴、公共服务领域等祖国最需要的地方建功立业。北航2025届毕业生就业情况稳中有进，硕士研究生作为毕业生主体，目前已有约85%获得了工作录用通知或完成签约。

“我们把对就业‘赋能’的活动，直接搬到了招聘会现场，同学们现场提升求职能力并直接和企业对接，达到‘一站式’促就业的效果。”纪一鹏表示，学校致力于为学生提供全年不间断的就业指导服务，常态化开展一对一就业咨询、求职能力训练营等活动，提升学生求职能力。（李依环、实习生郑爽）

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