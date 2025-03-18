北京科技职业大学航空工程学院与考生和家长交流互动。北京科技职业大学供图

集成电路学院展示的机器狗向考生和家长举手示意。北京科技职业大学供图

考生家长在听取各专业招生负责老师讲解。北京科技职业大学供图

招生宣讲在图书馆报告厅举办。北京科技职业大学供图

人民网北京3月18日电 （记者王鑫）近日，北京科技职业大学举办校园开放日暨招生咨询活动，邀请广大考生和家长走进校园，深入了解办学特色、专业设置、教学设施以及校园文化。超6000人入校参与招生咨询和专业体验活动，线上观看招生宣讲会观众超2万人次。

开放日当天，学校举办了招生宣讲会，内容涵盖招生政策解读、专业填报技巧、笔试面试安排、录取规则和注意事项等内容。各学院开放了教室、实训室、学生公寓等多个参观区域。专业教师对各个专业的培养目标、课程体系、就业方向等内容进行介绍，助力考生明晰专业发展路径。

据悉，北京科技职业大学今年采用高职（专科）和职业本科并行的招生方式，高职（专科）共设置35个招生专业，预计招生人数为2000余人；同时，该校2025年设置了合成生物技术、汽车工程技术、机械电子工程技术、自动化技术与应用、集成电路工程技术、数字媒体艺术等6个本科专业，将于高招季启动招生。

(责编：崔競文、熊旭)