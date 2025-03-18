打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>职业教育

北京科技职业大学举办校园开放日活动

2025年03月18日14:10 | 来源：人民网-教育频道
小字号

北京科技职业大学航空工程学院与考生和家长交流互动。北京科技职业大学供图

北京科技职业大学航空工程学院与考生和家长交流互动。北京科技职业大学供图

集成电路学院展示的机器狗向考生和家长举手示意。北京科技职业大学供图

集成电路学院展示的机器狗向考生和家长举手示意。北京科技职业大学供图

考生家长在听取各专业招生负责老师讲解。北京科技职业大学供图

考生家长在听取各专业招生负责老师讲解。北京科技职业大学供图

招生宣讲在图书馆报告厅举办。北京科技职业大学供图

招生宣讲在图书馆报告厅举办。北京科技职业大学供图

人民网北京3月18日电 （记者王鑫）近日，北京科技职业大学举办校园开放日暨招生咨询活动，邀请广大考生和家长走进校园，深入了解办学特色、专业设置、教学设施以及校园文化。超6000人入校参与招生咨询和专业体验活动，线上观看招生宣讲会观众超2万人次。

开放日当天，学校举办了招生宣讲会，内容涵盖招生政策解读、专业填报技巧、笔试面试安排、录取规则和注意事项等内容。各学院开放了教室、实训室、学生公寓等多个参观区域。专业教师对各个专业的培养目标、课程体系、就业方向等内容进行介绍，助力考生明晰专业发展路径。

据悉，北京科技职业大学今年采用高职（专科）和职业本科并行的招生方式，高职（专科）共设置35个招生专业，预计招生人数为2000余人；同时，该校2025年设置了合成生物技术、汽车工程技术、机械电子工程技术、自动化技术与应用、集成电路工程技术、数字媒体艺术等6个本科专业，将于高招季启动招生。

(责编：崔競文、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部