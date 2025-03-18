人民网北京3月18日电 （记者林露）近日，南京信息职业技术学院移动应用开发专业“鸿蒙”班组织了一次“实景式”鸿蒙设备开发课堂教学，助力青年学子提升实操能力。

“鸿蒙”班学生置身“实景式”设备开发课堂，在教师指导下调试设备。南京信息职业技术学院供图

课堂上，学生们在教师的引导下，熟悉鸿蒙设备开发理论知识、明确各组项目任务、熟练检查设备的完整性，并将各种设备开发板通过数据线与电脑连接，完成硬件的连接与初步调试。课后，学生们通过交流和复盘进一步巩固所学知识，提升实操能力。

据了解，该校2024年携手工业和信息化部、江苏省工业和信息化厅和中国电子工业标准化技术协会信息技术创新应用工作委员会及行业领军企业，共同创建“根技术联合创新人才培养示范基地”，依托基地组建“鸿蒙”与“鲲鹏”两个特色班级，遴选60名优秀学子，专注于信息技术应用与创新领域的学习。

据学校人工智能学院院长何淼介绍，学校设立的信息技术应用与创新特色班，采用理论与实践深度融合的方式，依托专业基地开展实景项目实操，教学中既有案例教学，也有小组研讨。人才培养实行“2.5+0.5+1”学制，实现从学生到准员工再到正式员工的无缝衔接。同时，学校还在教学中加入了人工智能、大数据、云计算等新质生产力要素，提升学生的综合素养和创新能力，全方位培育信息技术应用与创新领域专业人才。​

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