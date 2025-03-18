人民网北京3月18日电 （记者郝孟佳）日前，北京市教委发布《关于做好2025年北京市高级中等学校考试招生工作的意见》。2025年继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”。

《意见》指出，中招录取总成绩满分为510分，计入成绩的统考科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、体育与健康。

语文科目分值为100分，数学科目分值为100分，外语科目分值为100分（笔试分值60分，听力和口语考试分值40分），听力和口语考试采取计算机考试方式，与笔试分离，有两次考试机会。

道德与法治科目分值为80分，其中笔试分值70分、综合素质评价分值10分。道德与法治科目笔试实行开卷考试。

物理科目分值为80分，其中笔试分值70分、实验操作分值10分。

体育与健康科目分值为50分，其中现场考试30分、过程性考核20分。

2025年初三年级语文、数学、外语、道德与法治、物理科目考试时间为6月24日至25日，具体考试安排由北京教育考试院另行通知。

《意见》表明，2025年普通高中招生规模8.5万人左右，中等职业教育招生规模3.3万人左右。

《意见》还提到，2025年高级中等学校招生实行考后知分填报志愿，按照提前招生、指标分配招生、统一招生三个阶段进行录取，被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。统一招生录取结束后，相关学校公布未完成的招生计划，未被录取的考生可填报征集志愿进行录取。

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