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山东青岛港湾职业技术学院将课堂搬到码头

让学生用脚步丈量国家进步的轨迹（解码·思政课怎么上）

本报记者  李  蕊
2025年03月18日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　海风轻拂，鸥鸟浅鸣。在山东港口青岛港自动化码头，一辆大巴车缓缓停下，青岛港湾职业技术学院师生有序下车，开启一堂行走在码头的思政课。

　　“就是眼前这座码头，创造了世界集装箱码头领域的许多奇迹。”思政教师张玉萍指向前方，无人导引车列队穿梭，桥吊舒展钢铁臂膀，集装箱起起落落。

　　近年来，山东省教育厅鼓励高校将思政小课堂和社会大课堂紧密结合。青岛港湾职业技术学院将思政课教学现场从教室搬到了码头，让学生亲身感受自动化码头的发展历程，聆听“连钢创新团队”的攻坚故事。这支由普通工人组成的全自动化码头建设创新团队，坚持自主创新、集智攻关，建成了一座拥有自主知识产权的全自动化码头，被授予“时代楷模”称号。

　　“拼命都不一定能完成的事情，不拼命肯定完不成！”校长赵庆松向学生复述“连钢创新团队”的誓言时，现场一片肃静。在青岛港展馆内，学生们驻足良久。实景、实情、实例，让“连钢创新团队”成员身上体现的工匠精神、家国情怀等变得可感可知。

　　伴随着张玉萍的讲解，学生们边走边记录。2023级水路运输安全管理专业学生陈墨涵在笔记中写道：“‘工人伟大、劳动光荣’不是口号，而是熔铸在每一颗导航磁钉里的精神。”“从教室里走进码头现场，鲜活的思政课让我们真正感受到工人用技能和劳动创造的奇迹。”港口机械与智能控制专业学生马邦彦说。

　　课程尾声，师生围坐在码头边分享感悟，学生们的讨论从技术突破延伸到个人责任和家国情怀。“未来，我想成为智慧港口的大国工匠，让‘中国方案’走得更远。”一名学生的话引发共鸣。

　　阳光映照在海面上，意气风发的学子们眼中闪着光。

　　“当学生用脚步丈量国家进步的轨迹，教育便不再是单向灌输，这种‘变’，正是推动新时代思政教育高质量发展的生动注脚。”青岛港湾职业技术学院党委书记徐国旺说，“当思政课的‘步数’多了，青年与时代的距离也就近了，我们要坚持办下去。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月18日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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