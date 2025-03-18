丁薛祥出席会议并讲话

新华社北京3月17日电 教育部直属高校工作咨询委员会第三十一次全体会议17日在京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。

丁薛祥指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高等教育事业改革发展取得历史性成就、发生格局性变化。我们要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实全国教育大会精神，紧紧围绕教育的政治属性、人民属性、战略属性，牢牢把握高等教育的历史使命，坚持扎根中国大地办大学，推动高等教育实现由大到强的系统性跃升，打造中国式现代化建设的战略先导力量。

丁薛祥强调，要锚定教育强国建设目标，更好发挥高等教育龙头作用。扎实做好高校党建和思想政治工作，落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，千方百计做好人的工作，把党的领导落实到高校办学治校全过程各方面。推进教育科技人才一体发展，加快拔尖创新人才培养，组织实施好重大科技项目，加强科教融汇、产教融合，推动高校科研成果转化为现实生产力。调整优化高等教育布局，分类推进高校改革发展，加快“双一流”建设，有序增加优质本科教育供给，优化学科专业目录管理和动态调整。加强高校教师队伍建设，弘扬教育家精神，坚持师德师风第一标准，健全教师评价机制，加快提升教师专业素质能力，给青年教师更多关心关爱。进一步推进高等教育对外开放，提高国际化办学水平，建设具有全球影响力的重要教育中心。

丁薛祥要求，各地区各部门各高校要坚决扛起政治责任，主动担当作为，以钉钉子精神推动党中央决策部署落地见效。高校书记、校长要严格用社会主义政治家、教育家标准要求自己，坚定不移贯彻党的教育方针，坚守服务国家和人民的价值追求，掌握教育工作规律，提升办学治校能力，弘扬高尚师德师风，当好师生的楷模和引路人。

中央和国家机关有关部门负责同志，教育部直属高校和部分其他高校、各省区市和新疆生产建设兵团教育行政部门主要负责同志参加会议。

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 01 版）

(责编：李昉、郝孟佳)