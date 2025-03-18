配备科研支持团队、优化设备采购流程、完善人才评价机制

本报记者 申智林

开完学术会议，湖南长沙理工大学能源与动力工程学院副院长、教授贾传坤赶回学校的新能源大楼3B栋，学生的液流电池实验等着他指导。

大楼1到5层，是7年间他一手搭建起来的实验平台。实验器材和设备挤满了每一间实验室——这是支撑团队进行储能液流电池装备制造及关键材料研究的基础。

贾传坤清楚地记得，7年前第一次购置一台十几万元的测试设备时，繁冗的流程手续一度让他焦头烂额。而现在，科研团队最新提出的设备采购需求，有些不出半个月就能到位——速度快到实验室甚至没来得及调整布局。

潜心做科研，安心带团队。“这几年，更完备的科研服务体系和更灵活的人才管理机制，真正给我们松了绑。”贾传坤感慨。

入职第二天实验室就全面启动

2016年，湖南省在海内外寻才问贤，探索在前沿科创领域成建制引入科研团队。有着化学与材料背景、从事先进液流电池研究的80后夫妇贾传坤和妻子丁美被选中。

与绝大多数科研人员一样，贾传坤和丁美最先考虑的是科研条件能否跟得上。初次接触，贾传坤提出希望有300平方米的实验室和支持科研的基础装置。条件被一口应允。然而2017年4月，贾传坤第一次到学校实地考察却“傻眼”了——实验室还在建设中，能不能如期兑现承诺是个大大的问号。

之后，贾传坤时不时接到长沙理工大学科研支持团队的电话。单个实验室要多大、实验台规格几何、通风装置有什么特殊要求……一个个问题专业又细致，让他安心不少。他画了一张实验室布局草图，列出最基础的实验器材目录，交给了学院。

当年10月，贾传坤和丁美如期归来。到长沙理工大学一看，两人倍感惊喜，“实验室很完备，甚至连实验耗材都已经准备好。”第二天，全新搭建的实验室就全面启动了。

“惊喜”的背后，是许多个“第一次”——长沙理工大学成立了专门的科研支持专班，同时改革科研管理机制。开通绿色通道，第一次在人才待遇方面给予如此大的自主权；第一次在合同洽谈阶段就同步启动实验室建设……

“想引入金凤凰，先栽好梧桐树。”长沙理工大学人事处处长刘宏伟说。

采购进口仪器设备流程太慢？改！

原以为一切顺利，没成想，头一年，采购进口仪器设备让贾传坤犯了难。

按照有关管理规定，采购设备，特别是进口设备，需要招标、采购、验收、入库4个环节，涉及科研、财务、资产等多个部门，有多道流程。审批环节多，采购流程长，“有的团队提出采购需求，设备半年多甚至一两年都不能到位。”贾传坤说。

怎么办？“资金补充是一方面，更应该从服务流程优化入手，将科研人员从繁重的事务性工作中解放出来。”长沙理工大学科技处处长胡林说。

为此，长沙理工大学全面优化资产设备采购程序，再造招标、采购、验收、入库等各环节流程。一方面，建立线上办公自动化系统，科研人员有设备采购需要，只需一次性提交，后续流程由科研服务团队代跑；另一方面，打通各部门壁垒，将各个独立条线归为整体，缩减所需时间。

流程优化之外，长沙理工大学也全力用好各类政策。2023年，湖南出台面向科研机构的贴息贷款政策，以解决高校和科研院所在采购和更新实验装置、实验设备方面的资金难题。长沙理工大学通过申请该项金融支持，补足了众多院系多年来的硬件短板。

优化评价方式，心无旁骛做研究促转化

2022年12月底，长沙理工大学与北京一家公司签署相关合同，贾传坤团队将发明的5项专利权和5项专利申请权转让给企业，转让费合计2700万元。

2023年4月，贾传坤再将废旧沥青混合料石料和沥青高效分离、沥青回收及资源化利用等相关技术和专利，以1400万元授权给浙江一家公司，启动产业化进程。

短短半年时间，贾传坤主导的科研团队两获千万级的科研成果转化大单。他觉得，这和学校相对合理的用人导向以及人才评价体系密切相关。

入职时，学校与贾传坤团队及个人都签订了合同，在论文发表、省部级基金项目申报、科研成果转化、教育教学成绩、人才培养等方面都做了详细约定。“签合同的时候，觉得单项条件不算特别高，没想到，越往后越觉得压力大。”贾传坤说。

“学校的初衷是希望最大限度地激发人才的生产力，但我们综合研究之后，发现确实不尽合理。”刘宏伟说，“人的精力有限，所擅长的事情也各不相同，与其要求科研人员面面俱到，不如引导其做好其中一方面。”

确立科学的评价体系，有效发挥指挥棒作用。在这一思路指导下，长沙理工大学改变对科研人才的评价方式——只要某一方面取得显著成绩，合同中约定的其他条款可适当降低标准。

“贾传坤具备跨学科交叉研究的背景，在研课题本身又具有极强的应用属性，因此，我们就鼓励他多关注行业实际问题，在科技成果转化方面多下功夫。”胡林说。如今，贾传坤被遴选为湖南省科技领军人才，他可以心无旁骛地做研究，并将成果应用到相关行业的发展中。

“高校作为教育、科技、人才的重要结合点和交汇点，只有主动融入党和国家事业发展大局，不断深化教育综合改革，优化科技创新体制和人才培养机制，促进教育链、人才链、产业链、创新链深度融合，才能为实现中国式现代化提供更加强大的支撑。”长沙理工大学党委书记付宏渊说。

(责编：李昉、郝孟佳)