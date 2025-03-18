原标题：不断提高技能人才培养质量

专业是职业院校办学的基本单元，也是职业教育服务国家现代化产业体系的“接口”。今年《政府工作报告》提出，推进普职融通、产教融合，增强职业教育适应性。《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》（以下简称《纲要》）要求“优化与区域发展相协调、与产业布局相衔接的职业教育布局”，上述政策规划进一步指明了职业教育专业结构调整的目标。近日，教育部发布了40个职业教育新增专业，增设数量是2021年新版《职业教育专业目录》发布以来最多的一次。随后，又发布了758项新版《职业教育专业教学标准》。

随着我国加快培育新质生产力、纵深推进产业升级和形态变革，培养一支数量充足、结构适配、技能高超的产业工人大军，已成为推进我国新型工业化的迫切需要。职业教育发展理应与国家需要同频共振，进一步提高其适配性和供给保障能力，对接产业、服务区域，以质图强，加快培养高素质技能人才。

优化职业教育专业结构布局

职业教育专业目录覆盖全部国民经济行业大类，且每年根据实际需要进行增补，近三年已累计增设新兴专业85个，职业教育设置的专业总数达1434个，有效促进了专业设置与产业结构精准对接，增强了职业教育适应性。但不可否认的是，部分职业院校专业设置及规模与区域产业发展需要相比，匹配度仍然不高。

如何做到精准匹配？首先，需要国家层面进一步完善专业设置与调整的有效机制，为职业教育人才培养结构和层次做好顶层设计、提供有效约束，使其对国家重大决策新布局产业领域及时做出回应；其次，需要各地结合实际梳理建立本区域的重点紧缺专业、改造升级专业、限制撤销专业“三张清单”，建立“招生—培养—就业”联动机制，以毕业生就业质量评价倒逼专业升级改造、加快淘汰落后过剩专业，加快专业调整；最后，学校层面需结合自身定位、立足产业需求，以专业结构优化为核心，集中资源培育特色优势专业，筑牢高质量发展的专业基础。

畅通高技能人才培养路径

高技能人才成长，是从基础技能到高阶技能不断进阶的过程，也是对生产实践规律性认识不断升华的过程。新一轮专业目录和标准修（制）订的最大亮点，就是中职、高职专科、高职本科一体化设计，为职业教育各学段衔接标明了科学路径，也为职普融通搭建了基本框架。

未来一段时期，职普融通、贯通培养，无论从完善整个教育体系的角度、还是从服务人的全面发展角度看，都是重要的时代命题。可在国家层面选择战略重点领域专业，有组织开发一体化设计、中高本衔接的课程教材，配套建设长学制培养高技能人才所需的教学资源。要深入推进省域现代职业教育体系新模式试点，鼓励应用型本科学校举办职业技术教育专业，宣传推广地方和学校课程衔接的改革经验、有效模式、典型案例，让接受职业教育的学生在能力进阶中实现学历提升。

目前，我国已设置职业本科专业298个、发布职业本科教学标准64项，填补了职业本科教育国家标准的空白，为我国新生的职业技术大学专业设置和教学实施提供了基本遵循。下一阶段，应稳步推进职业本科专业目录和教学标准研制，加强高层次技能人才培养定位、培养规格研究，以制度供给保障现代职业教育体系的有效完善和高质量发展。

科学指引培养方案制订和教学关键要素改革

专业人才培养方案是职业院校落实国家教学标准、组织开展教学活动、实施质量评价的核心依据。应进一步完善国家制定教学标准、职业院校依据标准自主制订培养方案的工作格局，纵深推进职业教育数字化，探索职业教育专业领域垂直大模型建设与应用，以标准为依据、人工智能为驱动，推动实现大规模个性化的技能人才培养。

在推进教学关键要素改革方面，应实施好职业教育“101计划”，系统改革专业、课程、教材、教师、实习实训，以专业为着力点，以课程建设为突破口，校企精确画像本地产业在关键环节上的“高精尖缺”技能人才规格，在细分产业中寻求专业方向，从生产场景中发掘专业课程，以技术规范和岗位要求确定课程教材，支持教师企业实践、支持企业技术人员兼职任教，对接真实生产环境、生产任务、生产流程设计实训项目，规范实习管理，建好用好开放型产教融合实践中心。

让中国范式与标准成为世界职教发展的风向标

《纲要》提出要“完善教育对外开放战略策略，建设具有全球影响力的重要教育中心”。近年来，职业教育随企出海，成为我大国外交的亮丽名片。2024年，天津世界职业技术教育发展大会发布的“天津共识”明确提出，要由中国牵头制定适应全球可持续发展和各国普遍认同的引领职业教育高质量发展的质量标准。我国近年来职业教育新专业的不断涌现和新标准的研制出台，让我们进一步增强了承担这一时代使命的底气与实力。

推动中国职业教育理念和实践走向世界，应找到各方利益诉求的最大公约数，围绕技能开发机制、教育公平、绿色和数字技能培训等全球职业教育共同关注话题，尽快实现从国内话语体系向国际通行规则的转变。这一方面需要系统凝练与总结我国职业教育特有的实践经验，对标国际通用的理念、方法、框架，形成具有中国特色、便于国际交流的标准、范式，保证有效的跨文化传播；另一方面，需进一步强化职业教育国际化标准的开发能力，依托大数据、人工智能、区块链等技术革新标准构建路径，提高开发效率、加速迭代更新、创新协同参与机制，推动彰显中国特色的职业教育范式与标准成为世界职教发展的风向标。

（作者：黄辉，系教育部职业教育发展中心副主任）

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